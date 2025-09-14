  
15.000 posti vacanti in Italia

Precari della giustizia, mobilitazione a Bologna. A Rimini sono 40

In foto: il tribunale di Rimini
il tribunale di Rimini
Dom 14 Set 2025 11:24
Dopo il presidio dello scorso giugno davanti al Tribunale di Rimini, FP CGIL Rimini sarà a Bologna martedì 16 settembre per una manifestazione regionale in piazza Roosevelt nell'ambito dello sciopero nazionale indetto dalla FP CGIL di tutto il personale precario alle dipendenze del Ministero della giustizia.
L'ennesima mobilitazione per la stabilizzazione totale di questo personale arriva dopo tre anni di iniziative, per rivendicare diritti, tutele e prospettive stabili per migliaia di lavoratrici e lavoratori che contribuiscono al funzionamento degli uffici giudiziari in tutta Italia.

Tra le carenze di organico rilevate al 31 dicembre 2024 e i prossimi pensionamenti, si prevedono oltre 15.000 posti vacanti

Dai provvedimenti governativi - spiega il sindacato - non emerge alcun intervento concreto sulla redistribuzione dei carichi di lavoro, né attraverso nuove assunzioni né con progressioni verticali. A questo si aggiunge il nodo irrisolto della stabilizzazione del personale precario assunto con fondi PNRR. Solo nel Tribunale di Rimini si parla di 40 persone. Una loro stabilizzazione rappresenterebbe un'opportunità ma la conversione in legge del DL Zangrillo non contempla questa possibilità Il Governo, dopo due anni di promesse su assunzioni e trattenimento del personale - conclude la Cgil - continua a non intervenire per confermare nella PA 12.000 lavoratori competenti e motivati al lavoro.

