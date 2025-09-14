Riqualificazione dell'area portuale di Cattolica, ultimati i lavori

Taglio del nastro sabato sulla piazzetta della Madonnina per inaugurare l’area portuale di Cattolica, interessata da importanti lavori di riqualificazione.

I lavori eseguiti hanno riguardato: l’adeguamento della banchina lato monte, la messa in sicurezza delle banchine, ripristino della banchina lato Rimini, rifacimento dei bordi del molo, sostituzione degli angolari di protezione e delle scalette di sicurezza della darsena, realizzazione del nuovo collegamento tra la passeggiata Paolucci e il lungo Tavollo, installazione di paletti segnapasso, relamping dell’area portuale ed effcientamento energetico dei quadri di alimentazione delle torri faro, sostituzione parziale del pontile mobile.

Alla cerimonia, presieduta dalla Sindaca Franca Foronchi e dalla Giunta, ha partecipato l’Assessore regionale alla pesca Alessio Manni. Presenti anche il Capitando Armando Passaretti, comandante dell’ufficio marittimo di Cattolica, il dirigente ai lavori pubblici del Comune Baldino Gaddi e alcuni rappresentanti della cooperativa Casa del Pescatore.

“Un ottimo lavoro, complimenti a Cattolica per la grande sensibilità che ha dimostrato e concretizzato con questo intervento su un’area strategica come il Porto – ha commentato l’Assessore regionale alla pesca Alessio Mammi -. L’Amministrazione è stata in grado di ottenere il bando con cui la Regione ha interamente finanziato questi lavori grazie al progetto che gli uffici del Comune hanno saputo realizzare. Come Regione puntiamo e investiamo molto sull’economia ittica, è un settore irrinunciabile, nonostante le tante difficoltà che ci troviamo ad affrontare tra cambiamenti climatici, aumento dei costi energetici e altre criticità. Non è una situazione facile, ma non possiamo perdere l’economia blu perché è un grande patrimonio. Dobbiamo continuare su questa strada, i margini di crescita ci sono. È importante che i Comuni sappiano che noi ci siamo, che i bandi escono. Ancora congratulazioni a Cattolica per questo bellissimo risultato”.

“Abbiamo sistemato quest’area che da più di 20 anni chiedeva di essere riqualificata – ha detto al Sindaca Franca Foronchi -. Abbiamo colto l’occasione di partecipare al bando, e grazie ai nostri uffici e al grande impegno dell’ex Assessore Alessandro Belluzzi siamo riusciti a concretizzare questa necessità, ottenendo oltre 900mila euro. Sappiamo bene che non è finita qui. Anche il dragaggio ci impegna molto, considerando che abbiamo fiumi in un chilometro e 800 metri di costa. L’insabbiamento è una costante per noi. Chiediamo alla Regione di continuare a starci sempre accanto come ha fatto fino ad ora e la ringraziamo per la vicinanza che ci dimostra anche in questa occasione. Ma questo risultato è frutto anche della grande sinergia con tutte le altre istituzioni ed enti, come la Capitaneria, la Casa del Pescatore e gli operatori economici. Grazie anche a tutti loro”.

A illustrare gli interventi, il dirigente ai lavori pubblici Baldino Gaddi: “Con il piano di ammodernamento messo a terra abbiamo garantito maggiore sicurezza agli operatori economici, migliore funzionalità per il settore ittico e sostenibilità ambientale. Ma oltre alle esigenze dei lavoratori, la riqualificazione ha tenuto conto anche delle attività turistiche commerciali e sociali. Il Porto di Cattolica è non solo un’area produttiva, ma anche cuore pulsante dell’identità e tradizione marinara della nostra città. È una grande soddisfazione aver inaugurato oggi questi interventi che sono frutto di sinergia tra il Comune di Cattolica, la Regione, la Capitaneria di Porto e la Soprintendenza. Auspico che la collaborazione tra Comune e Regione, già dimostratasi efficace, possa rappresentare una solida base per futuri interventi sul Porto. Noi ci impegneremo a conseguire nuove risorse”.