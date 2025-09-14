24enne arrestato per spaccio a Riccione. Aveva oltre 200 grammi di cocaina

Un 24enne albanese, disoccupato e domiciliato in un albergo riccionese, è stato arrestato per spaccio dai Carabinieri della Perla Verde. I militari lo hanno notato mentre percorreva a piedi, spingendo una bicicletta, una via adiacente al lungomare, poco distante dal confine con Miramare. Alla vista della pattuglia, il giovane ha bruscamente interrotto una videochiamata con lo smartphone e ha poi cambiato direzione, come per sottrarsi al controllo. Fermato a breve distanza, il 24enne ha rifiutato nervosamente le numerose chiamate che continuavano ad arrivargli sul cellulare. I Carabinieri hanno così deciso di perquisirlo e hanno trovato tre dosi di cocaina nascoste nella custodia degli auricolari mentre nel portafogli aveva 880 euro in contanti. Nella stanza d'albergo in cui soggiornava è stata poi scoperta una pochette nascosta nel cassettone delle tapparelle con all'interno un calzino con due involucri di cocaina per oltre 200 grammi. Trovati anche un bilancino di precisione, un rotolo di buste in cellophane con alcuni ritagli già pronti e un paio di forbici. Droga e materiale per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro insieme al denaro ritenuto provento dello spaccio. Per il 24enne il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella regione Emilia Romagna e in ogni altro comune distante meno di 500 km da Rimini.