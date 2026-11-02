Stranieri in classe. In regione Rimini la provincia con incidenza più bassa

Dal prossimo anno scolastico con il nuovo decreto scuola sarà introdotto un limite massimo del 30% di studenti stranieri per le classi prime (scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado). A fotografe l'incidenza nelle province italiane degli alunni è il Sole24Ore, che ha analizzato anche la variazione tra l'anno 2019/2020 e il 2024/2025.

E' Prato, con una percentuale di 28,43%, la provincia con l'incidenza maggiore, anche se la variazione nel quinquennio è minima: solo 17 studenti in più (0,2%). In questa graduatoria la provincia di Rimini è 31esima: incidenza al 15,8%, 572 studenti in più nei 5 anni (+8,7%). E' il territorio regionale dove gli alunni stranieri risultano in percentuale minore. A Piacenza sono il 25,68% (seconda in Italia), Parma 22,04% (quinta), Modena 19,76% (13esima), Ferrara, Bologna, Ravenna e Reggio Emilia occupano dalla 14esima alla 18esima posizione, con percentuali dal 19,04 al 18,23%. Staccata Forlì (27esima) con il 16,38% e chiude Rimini con il 15,8%.