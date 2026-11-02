  
Indietro
menu
menu

sole24ore

Stranieri in classe. In regione Rimini la provincia con incidenza più bassa

di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dal prossimo anno scolastico con il nuovo decreto scuola sarà introdotto un limite massimo del 30% di studenti stranieri per le classi prime (scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado).  A fotografe l'incidenza nelle province italiane degli alunni è il Sole24Ore, che ha analizzato anche la variazione tra l'anno 2019/2020 e il 2024/2025.

E' Prato, con una percentuale di 28,43%, la provincia con l'incidenza maggiore, anche se la variazione nel quinquennio è minima: solo 17 studenti in più (0,2%). In questa graduatoria la provincia di Rimini è 31esima: incidenza al 15,8%, 572 studenti in più nei 5 anni (+8,7%). E' il territorio regionale dove gli alunni stranieri risultano in percentuale minore. A Piacenza sono il 25,68% (seconda in Italia), Parma 22,04% (quinta), Modena 19,76% (13esima), Ferrara, Bologna, Ravenna e Reggio Emilia occupano dalla 14esima alla 18esima posizione, con percentuali dal 19,04 al 18,23%. Staccata Forlì (27esima) con il 16,38% e chiude  Rimini con il 15,8%.

 

Altre notizie
un aereo Ryanair all'aeroporto di Rimini
Presto ulteriori novità

Per l'aeroporto Fellini il primato di crescita. Superati Perugia e Ancona
di Redazione
un mezzo della polizia di stato
VETRO SFONDATO CON UN TOMBINO

Rimini, tentato furto in lavanderia: incastrato dalle tracce di sangue
di Redazione
pexels
riflessione

Aborto in casa. La rilfessione di Prolife: basta un click per comprare morte
di Redazione
repertorio
san giuliano

Spacca la vetrina di un negozio di fiori e si dà alla fuga. Arrestato
di Redazione
la Questura di Rimini
Operazione Alto Impatto

Criminalità giovanile: 10 arresti e 51 denunce nel riminese
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO