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Verso il voto

Elezioni a Rimini. I vertici regionali del centrodestra a confronto con Mussoni

In foto: Manuel Mussoni
Manuel Mussoni
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Redazione
   
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Dopo i primi rumors, si fa sempre più strada nel centrodestra l'ipotesi di una candidatura a sindaco di Rimini del professore Manuel Mussoni alle prossime elezioni di primavera. 
Il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di FdI, l’onorevole Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e Pietro Vignali, segretario regionale di Forza Italia nei giorni scorsi hanno avuto un incontro in videocall. “Ci siamo confrontati - dicono - sull’ipotesi di candidatura a sindaco di Rimini, per ora abbiamo interloquito con Manuel Mussoni in videochiamata, certamente persona di alto profilo, motivata e preparata”.

Nel vertice i tre hanno discusso delle prossime amministrative nei comuni romagnoli sopra i quindicimila abitanti. "Ci sono comunità d’intenti e accordo sul metodo, con l’obiettivo di intercettare i veri bisogni dei cittadini e delle categorie produttive, coinvolgendo le reti locali culturali, sociali e economiche. Si dovrà poi trovare la sintesi sui candidati sindaco creando e adattando le alleanze a ogni realtà specifica” concludono.

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