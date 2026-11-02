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Spacca la vetrina di un negozio di fiori e si dà alla fuga. Arrestato

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Redazione
   
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Ha tentato di derubare un negozio di fiori, l'uomo che nella nottata è stato arrestato dalla Polizia. All'1.35 è arrivata la segnalazione di alcuni residenti di un condominio di San Giuliano che avevano sentito dei forti rumori provenire da un'attività commerciale che si trova al piano terra dello stabile. Usciti sui balconi hanno notato una persona che si stava allontanando in bicicletta, dopo aver sfondato la vetrata del negozio. La segnalazione  ha consentito alle pattuglie della Squadra Volante di intervenire in pochi istanti. Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto da alcuni testimoni la descrizione dell'uomo, che è stato rintracciato poco dopo ancora in sella alla bicicletta, utilizzata per allontanarsi. Addosso al pluripregiudicato di nazionalità italiana gli agenti hanno trovato una torcia nascosta nel giubbotto e in una borsa della bici un paio di guanti da lavoro e un martelletto frangivetro.

E' stato arrestato per tentato furto aggravato e sarà sottoposto al rito direttissimo.

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