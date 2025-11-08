Stazione di Cattolica. Entro l'estate completi i lavori alla palazzina centrale

Proseguono nelle tempistiche i lavori alla stazione ferroviaria di Cattolica dove nei giorni scorsi la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni hanno fatto un sopralluogo congiunto con gli ingegneri e tecnici di RFI Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) per fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi.

Spiegano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore Alessandro Uguccioni: "Rfi ci ha assicurato che entro giugno 2026 la palazzina centrale sarà riconsegnata alla città con piena fruibilità dell’ingresso principale, della biglietteria, sala d’attesa e tutte le parti di pubblico accesso. Al momento, è già visibile la facciata da cui hanno smontato i ponteggi”.

Per quanto riguarda gli altri interventi ultimati, “sono stati conclusi i lavori al tetto della palazzina e riqualificate le aree comuni come atrio e biglietteria. Sono pronti i servizi igienici, finita la banchina lato monte a servizio dei binari 2 e 3 finito, realizzato l’incavo per l’ascensore sulla banchina centrale. Si tratta di uno dei tre ascensori che verranno installati. Gli altri due saranno posizionati uno vicino all’attuale bar mentre il terzo nell’area del Parco del Capostazione al Macanno.

Prossima tappa del cronoprogramma, come riferito da RFI: a gennaio 2026 partiranno i lavori per l’innalzamento del marciapiede lato mare. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una velostazione per chi si sposta in bicicletta e un nuovo parcheggio.

Il cantiere ha un valore complessivo di oltre 16milioni di euro. Il Comune metterà a disposizione 300mila euro per il rifacimento di via Nazario Sauro e dei marciapiedi di via D’Azeglio. £È una riqualificazione profonda di cui Cattolica aveva urgente necessità. Avremo presto una porta di ingresso alla città adeguata a una destinazione a vocazione turistica come la nostra ma anche funzionale ed efficiente per le centinaia di studenti e lavoratori pendolari che utilizzano il treno come mezzo di spostamento quotidiano".