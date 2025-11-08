"quotidianacom a Km zero". Al Lavatoio "I Greci, gente seria! Come i danzatori"

Dopo Sembra ma non soffro presentato al C’entro – Supercinema Santarcangelo, la compagnia romagnola quotidianacom, ovvero Roberto Scappin e Paola Vannoni, presenterà al Teatro Il Lavatoio mercoledì 12 Novembre alle ore 21 la produzione Premio Tuttoteatro.com “Dante Cappelletti” 2022 I Greci, gente seria! Come i danzatori.

La scheda dello spettacolo:

La mente pensa e il corpo danza, o succede il contrario? Non ci si raccapezza. I due attori portano la novità del ballo a spasso per tutto il palco e questo sorprende da parte di chi ha messo l’attore a prova di quasi assoluta stasi; qui si balla alla Gene Kelly a perdifiato, sul crinale tra farsa e performance danzante.

Non trascurare il rapporto tra vita intellettuale e dimensione corporea, porvi rimedio, significa scoprire che anche le fibre muscolari sono capaci di astrazione e possono ottenere ciò che la parola non può raggiungere. La mente però non perde il suo piedistallo: tramite la parola, abracadabra che crea, può agire sul corpo. Il doppiofondo di questo teatro sta tutto nei contrasti che ne sono l’ossatura: la perizia mascherata da gesto goffo, l’ironia celata dietro i volti neutri e un po’ contriti dei due, la voluta fiacchezza della loro presenza in stridente contrasto con il moto continuo dei corpi.

Persino il contesto teatrale e la dimensione scenica sono smascherati, dichiarati strumenti utili a una (non) rassegnata curiosità per l’umano. La cifra del duo romagnolo è sempre riconoscibile: arguta abilità di un dire flemmatico che trasfigura la densità del pensiero in leggerezza devastante.

________________

Info | prenotazioni 327 119 2652 anche WhatsApp

Ingresso unico € 10