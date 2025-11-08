  
Indietro
menu
menu

mercoledì 12 Novembre

"quotidianacom a Km zero". Al Lavatoio "I Greci, gente seria! Come i danzatori"

In foto: Roberto Scappin e Paola Vannoni
Roberto Scappin e Paola Vannoni
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Sab 8 Nov 2025 13:31 ~ ultimo agg. 13:39
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dopo Sembra ma non soffro presentato al C’entro – Supercinema Santarcangelo, la compagnia romagnola quotidianacom, ovvero Roberto Scappin e Paola Vannoni, presenterà al Teatro Il Lavatoio mercoledì 12 Novembre alle ore 21 la produzione Premio Tuttoteatro.com “Dante Cappelletti” 2022 I Greci, gente seria! Come i danzatori.

La scheda dello spettacolo:

La mente pensa e il corpo danza, o succede il contrario? Non ci si raccapezza. I due attori portano la novità del ballo a spasso per tutto il palco e questo sorprende da parte di chi ha messo l’attore a prova di quasi assoluta stasi; qui si balla alla Gene Kelly a perdifiato, sul crinale tra farsa e performance danzante.

Non trascurare il rapporto tra vita intellettuale e dimensione corporea, porvi rimedio, significa scoprire che anche le fibre muscolari sono capaci di astrazione e possono ottenere ciò che la parola non può raggiungere. La mente però non perde il suo piedistallo: tramite la parola, abracadabra che crea, può agire sul corpo. Il doppiofondo di questo teatro sta tutto nei contrasti che ne sono l’ossatura: la perizia mascherata da gesto goffo, l’ironia celata dietro i volti neutri e un po’ contriti dei due, la voluta fiacchezza della loro presenza in stridente contrasto con il moto continuo dei corpi.

Persino il contesto teatrale e la dimensione scenica sono smascherati, dichiarati strumenti utili a una (non) rassegnata curiosità per l’umano. La cifra del duo romagnolo è sempre riconoscibile: arguta abilità di un dire flemmatico che trasfigura la densità del pensiero in leggerezza devastante.

________________

Info | prenotazioni  327 119 2652 anche WhatsApp
Ingresso unico € 10

Altre notizie
repertorio
A Riccione

Cocaina nascosta nelle cuffie. Carabinieri arrestano coppia per spaccio
di Redazione
Nicola Marcello (FdI)
le dichiarazioni del 2024

Redditi e patrimoni di consiglieri e Giunta. Marcello resta saldamente in vetta
di Redazione
la scuola Lodi
ai Padulli

Alla primaria Lodi una nuova mensa scolastica. Investimento da 252.000 euro
di Redazione
San Martino
da oggi all'11 novembre

Festa del patrono San Martino a Riccione, gli eventi e le celebrazioni
di Redazione
da Roberto Biagini
il caso a Viserba

Il 'lungomuro' che dall'orizzonte il guardo esclude. Mare Libero contro la duna
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO