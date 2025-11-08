Pianese-Rimini 1-0. Decide il gol di Coccia. I biancorossi restano a -4

PIANESE-RIMINI 1-0

Il Rimini non demerita, ma esce ugualmente sconfitto dal match in casa della Pianese. D'Alesio ripropone dal primo minuto D'Agostini al centro dell'attacco, Asmussen (a supporto della punta) e Capac (sull'out di sinistra) e nel primo tempo la gara è equilibrata. Al 35' i biancorossi vanno vicini al vantaggio con Asmussen, la cui conclusione, deviata da un difensore, centra in pieno il palo. E anche l'avvio di ripresa dei romagnoli è promettente. Al 21' però arriva il pasticcio: errore in fase di costruzione, imbucata per Peli, conclusione non irresistibile che però non viene bloccata da Vitali, e per Coccia, uno dei giocatori più in forma tra i toscani, è un gioco da ragazzi realizzare il gol partita. I biancorossi rischiano grosso al 39' con Bellini che a tu per tu con Vitali non trova lo specchio. E chiamano Filippis all'unica vera parata della partita nel terzo minuto di recupero, quando l'esordiente Madonna inventa una rovesciata sulla quale il portiere di casa deve intervenire. Troppo poco per sperare in una rimonta. Si confermano le enormi difficoltà della squadra biancorossa nel rimettere in piedi la gara quando va sotto. E la classifica, complice il -15, resta drammatica, mentre se n'è già andato un terzo del campionato.

IL TABELLINO

PIANESE: 1 Filippis, 8 Simeoni, 11 Bellini (43' st 5 Balde), 13 Ercolani, 14 Sodero (20' st 7 Peli), 15 Gorelli, 16 Chesti, 19 Sussi, 27 M. Bertini (8' st 29 Fabrizi), 30 Proietto, 33 Coccia. A disp.: 12 T. Bertini, 57 Porciatti, 10 Puletto, 21 Tirelli, 23 Chiavarino, 47 Jasharovski, 71 Xhani, 77 Martey. All. Birindelli.

RIMINI: 1 Vitali, 4 Bellodi, 5 Fiorini, 7 Capac, 8 Piccoli, 10 D'Agostini (19' st 66 Boli), 21 Ferrarini (29' st 70 Rubino), 28 Longobardi, 30 De Vitis (18' st 80 Leoncini), 40 Asmussen (29' st 77 Madonna), 98 Lepri. A disp.: 89 Gagliano, 2 Moray, 20 Fabbri, 26 Bassoli, 27 Contaldo, 37 Petta. All. D'Alesio.

ARBITRO: Nicolò Dorillo di Torino.

ASSISTENTI: Paolo Cufari di Torino e Yassine El Hamdaoui di Novi Ligure.

4° UFFICIALE: Fabrizio Pacella di Roma 2.

OPERATORE F.V.S.: Luca Granata di Viterbo.

RETE: 21' st Coccia.

AMMONITI: Sussi, D'Agostini, Fiorini, Proietto, D'Alesio (all. Rimini), Ercolani.

NOTE. Corner: 2-4.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini, piombato a -4 dopo i nuovi tre punti di penalizzazione, affronta in trasferta la Pianese dell'ex difensore biancorosso Gorelli. I toscani in classifica hanno 14 punti e sono reduci dall'1-1 in casa del Pineto. Niente tifosi romagnoli al seguito per i prossimi due mesi. Presente allo stadio comunale di Piancastagnaio Nicola Di Matteo, in procinto di diventare il nuovo proprietario del Rimini Football Club, insieme a quella che diventerà la nuova dirigenza (leggi notizia). D'Alesio deve fare a meno degli infortunati Falasco, Gemello, Pedro Lopes e Mini. Tornano dal primo minuto D'Agostini, Asmussen, schierato in attacco, e Capac, che gioca a sinistra.

Rimini in maglia a scacchi biancorossi, pantaloncini e calzettoni rossi. In tenuta gialla con rifiniture e numeri blu la Pianese.

PRIMO TEMPO

Dopo un minuto di gioco Sussi trattiene Longobardi, che era sgusciato via a sinistra, e l'arbitro gli mostra il giallo.

2' Fiorini mette al centro sulla conseguente punizione, la difesa di casa allontana.

3' sulla ripartenza dei padroni di casa, cross di Coccia dall'out di sinistra, stacco di testa di Bellini, che spedisce alto, ma c'è la bandierina dell'assistente alzata a segnalare la posizione irregolare del numero 11.

6' Sodero guadagna la linea di fondo a destra, superando la guardia di Longobardi, la difesa biancorossa allontana.

10' controllo e tiro di sinistro di Bertini dal limite dell'area, la sfera sorvola la traversa.

12' il tiro di Capac da dentro l'area è murato da Ercolani.

14' D'Agostini allarga il gomito su un pallone alto sulla trequarti offensiva e colpisce Chesti. L'arbitro gli mostra il giallo. Birindelli si gioca la card per l'F.V.S. chiedendo il rosso. Dopo la review il direttore di gara, Nicolò Dorillo di Torino, conferma la sua decisione: solo ammonizione per l'attaccante del Rimini.

22' Chesti per Bellini, il cui cross basso viene deviato in angolo da Bellodi.

23' il primo corner della partita è per i locali: batte Bertini, pallone arretrato per il cross di Sussi, sfera deviata da Lepri nuovamente in corner.

24' dalla bandierina anche dall'altra parte batte Bertini, il colpo di testa di Gorelli è ribattuto, poi destro strozzato di Sussi dal limite dell'area, pallone a lato, lontano dai pali difesi da Vitali.

25' svirgola la battuta Bertini, sfera alle stelle.

33' Bellodi per D’Agostini, che consegna a De Vitis, lancio in profondità, Gorelli riesce solo a toccare, ma Filippis anticipa Ferrarini e Asmussen.

35' Ferrarini anticipa Chesti, si invola a destra e mette in mezzo, Gorelli intercetta, poi devia sul palo il destro in corsa di Asmussen, D'Agostini recupera palla ma, contrastato da Simeoni e Proietto, non può concludere. Il direttore di gara, Nicolò Dorillo di Torino, ottimamente appostato, giudica regolare il contrasto tra il numero otto di casa e l’attaccante ospite.

37' altro anticipo di Ferrarini, che al volo serve D’Agostini, la cui battuta è deviata, ancora da Gorelli, in angolo, il primo per i biancorossi. Batte Capac, poi Fiorini calcia a fondo campo.

39' Fiorini tenta di sorprendere dalla lunga distanza Filippis con un pallonetto, tentativo corto, il portiere toscano può recuperare il pallone.

40’ Bertini per Bellini, che si libera bene al limite dell'area, il suo sinistro sibila a lato di poco.

42' punizione dal limite dell'area per la Pianese: il destro di Bertini è respinto dalla barriera, il numero 27 ci riprova, pallone a lato.

46' il cross di Ferrarini da destra è troppo alto per Asmussen, Sussi mette in fallo laterale.

47' Asmussen duetta con D'Agostini al limite dell'area, poi allarga a sinistra per Capac, che tenta la conclusione a giro, sfera oltre la traversa.

Si va all'intervallo, dopo tre minuti di recupero, sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con gli stessi ventidue in campo.

4' Ferrarini da destra cerca in area Lepri, in proiezione offensiva, la difesa di casa lo chiude in angolo, il secondo per i romagnoli. Sugli sviluppi destro di Longobardi deviato ancora in angolo.

6' sul secondo corner consecutivo il tiro di Lepri è murato.

7' quarto corner per i biancorossi: Piccoli mette in area, la difesa di casa allontana.

13' Sodero per Bellini, chiuso da De Vitis, il neoentrato Fabrizi recupera e calcia di destro, mira alta.

15' il colpo di testa di Bellini da centro area è impreciso, sfera a lato.

20’ errore di Lepri in fase di impostazione, Coccia gli soffia il pallone, imbucata per Peli, il cui diagonale debole viene solo toccato da Vitali, irrompe Coccia che da due passi fa 1-0. Pianese in vantaggio al 21’ della ripresa.

31' lancio di Bellodi a destra per Boli, che controlla, poi serve Leoncini, il cui sinistro da fuori area non centra il bersaglio.

35' Leoncini mette in mezzo, Filippis in uscita alta anticipa Lepri.

38' Sussi spara di destro dal limite dell'area, ma alza la mira.

39’ Sussi e Fabrizi recuperano palla, assist di Peli per Bellini, che per saltare Vitali si allarga e spedisce a lato. Occasione Pianese!

49' Boli lavora palla a destra, Madonna controlla e tenta la rovesciata, Filippis si salva in angolo.

Dalla bandierina Piccoli, Lepri di testa, pallone a fondo campo.

Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio. Vince 1-0 la Pianese, che sale a 17 in classifica. Il Rimini, al secondo stop di fila in campionato, resta a -4.

IL DOPOGARA

LE PAGELLE DI NICOLA STRAZZACAPA

