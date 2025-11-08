Cocaina nascosta nelle cuffie. Carabinieri arrestano coppia per spaccio

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 32enne albanese e una 39enne greca per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

I militari, transitando in una via centrale della città durante un controllo, hanno notato un soggetto che, alla vista dell’autoradio, assumeva un comportamento sospetto, mostrando evidenti segni di nervosismo. Il successivo controllo ha consentito di rinvenire, occultato all’interno delle cuffie che indossava, un involucro contenente una dose di cocaina e la somma di 100 euro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio.

I militari hanno esteso le verifiche al domicilio dell’uomo, situato presso una struttura ricettiva della città, dove era presente anche la moglie. Qui sono state trovate altre 22 dosi di cocaina, già confezionate e termosaldate, per un peso complessivo di circa 14 grammi, occultate all’interno di una cassaforte a muro e in un bicchiere di carta posto sul tavolo.

Rinvenuti e sequestrati inoltre oltre 1.200 euro in contanti e una banconota da 100 franchi svizzeri, ritenuti provento dell’attività di spaccio, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi.

Gli arrestati, entrambi privi di occupazione e senza legami stabili sul territorio, sono stati accompagnati presso gli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile per le formalità di rito e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Rimini, trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.