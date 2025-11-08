ai Padulli
Alla primaria Lodi una nuova mensa scolastica. Investimento da 252.000 euro
di Redazione
Sab 8 Nov 2025 11:07 ~ ultimo agg. 11:16
La Scuola Primaria “Mario Lodi” di via Padulli a Rimini avrà una nuova mensa scolastica pensata anche per sostenere l’estensione del tempo pieno. L'investimento è di 252.000. Il nuovo edificio, che sarà affiancato al corpo scolastico esistente, avrà una superficie di 105 metri quadrati e potrà ospitare fino a 80 alunni (insegnanti compresi) su due turni.
La mensa sorgerà nel giardino sul lato est della scuola, in uno spazio verde che permetterà ai bambini di restare a contatto con l’esterno anche durante i pasti. L’ingresso sarà diretto, con una porta a doppia anta che conduce alla sala mensa, preceduta da uno spazio dedicato all’igiene personale. Per garantire una gestione efficiente, l’accesso carrabile da via Padulli sarà utilizzato per il trasporto di alimenti e attrezzature, evitando interferenze con l’ingresso pedonale degli studenti. All’interno, lo spazio sarà luminoso e ben organizzato, con una parete vetrata affacciata sul giardino e un blocco compatto per i servizi come lavaggio stoviglie e spogliatoi.
