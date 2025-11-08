Redditi e patrimoni di consiglieri e Giunta. Marcello resta saldamente in vetta

Sono pubblicate sul sito del Comune di Rimini le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei pubblici amministratori riferite all’anno fiscale 2024, rilasciate ai sensi del D.Lgs. 33 del 2013.

Le dichiarazioni sono consultabili per i Consiglieri Comunali al seguente link https://www.comune.rimini.it/ amministrazione/organi-di- governo/consiglio-comunale/ composizione , mentre per il Sindaco, la Vicesindaca e gli Assessori della giunta alla pagina https://www.comune.rimini.it/ amministrazione/organi-di- governo/giunta

Tra i consiglieri il reddito più alto si conferma quello di Nicola Marcello di Fratelli d'Italia, con 386.670 euro, oltre a essere proprietario e comproprietario di numerosi appartamenti e terreni. Per il secondo posto bisogna scendere ai 96.114 euro di Manuela Guaitoli (PD). Il reddito più basso è quello di Edoardo Carminucci (PD), con 10.368 euro. Se Carminucci è comproprietario di un appartamento, Lucia Lamarra (Rimini Rinata) dichiara 12.957 euro ma senza alcuna proprietà immobiliare.

In Giunta il sindaco Jamil Sadegholvaad ha dichiarato un reddito complessivo di circa 139mila euro, oltre a possedere parti di proprietà immobiliari e quote di una società. Seguono Mattia Morolli (92.933 euro), Chiara Bellini (91.357 euro, senza proprietà immobiliare), Anna Montini (90.758).

La passione per i veicoli vintage accomuna Carlo Rufo Spina (FdI) che possiede un'auto MG A 1800 del 1959 e Giovanni Casadei che possiede due Vespa Piaggio 125 del 1954 e del 1975.