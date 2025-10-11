  
Indietro
menu
menu

le novità per i cittadini

Stato Civile, Riccione archivia il cartaceo e entra nell'Archivio informatizzato

In foto: il Municipio di Riccione
il Municipio di Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Sab 11 Ott 2025 10:56 ~ ultimo agg. 11:12
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Martedì 14 ottobre il Comune di Riccione entrerà ufficialmente nell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (Ansc). Gli atti di stato civile non saranno più scritti a mano o conservati su carta, ma verranno prodotti e gestiti in formato digitale. Un percorso che parte con i primi registri cartacei risalenti al 1923, poco dopo l’istituzione dell’autonomia del Comune di Riccione avvenuta con Regio Decreto il 19 ottobre 1922

Con l’ingresso nell’Ansc gli ufficiali dello stato civile potranno redigere e aggiornare in tempo reale tutti gli atti legati agli eventi fondamentali della vita delle persone – cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile, morte – senza più necessità di duplicazioni o trascrizioni tra Comuni diversi. Ogni modifica sarà visibile in un unico sistema centralizzato e gli aggiornamenti anagrafici saranno immediati.

I certificati di stato civile potranno essere richiesti in qualunque Comune italiano che abbia già aderito alla piattaforma, oppure scaricati in autonomia direttamente da casa, accedendo con Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d'identità elettronica), o Cns (Carta nazionale dei servizi). Gli atti saranno firmati digitalmente dagli operatori, mentre chi lo desidera potrà ancora utilizzare la firma autografa su carta. 

Con l’ingresso di Riccione nell’Archivio Nazionale dello Stato Civile, sottolinea l’assessore con delega all'Innovazione tecnologica Alessandro Nicolardi, "i cittadini potranno ottenere i propri certificati in maniera semplice, veloce e senza confini territoriali mantenendo sempre al centro i bisogni delle persone.”

Altre notizie
La chiesa dei Paolotti
oggi alle 19.15

Ai Paolotti un Rosario per la pace promosso dalle aggregazioni laicali riminesi
di Redazione
Brunori e Lisi
Ennesima trovata del Pd

Un nuovo Palas alla Novarese? La lista Lisi critica: quante parole sprecate
di Redazione
il tribunale di Rimini
truffa e falso ideologico

E' in malattia ma porta avanti una attività parallela: 38enne a giudizio
di Redazione
il senatore Croatti e il deputato Morrone
Legacoop: priorità indennizzi

Concessioni demaniali. Botta e risposta a distanza tra Croatti e Morrone
di Redazione
TTG 2025
in fiera a Rimini

Il TTG chiude con affluenza in crescita. Nel 2026 sarà dal 14 al 16 ottobre
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO