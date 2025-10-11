  
oggi alle 19.15

Ai Paolotti un Rosario per la pace promosso dalle aggregazioni laicali riminesi

In foto: La chiesa dei Paolotti
La chiesa dei Paolotti
di Redazione   
Sab 11 Ott 2025 09:05
Accogliendo l’invito di Papa Leone XIV a intensificare in ottobre la preghiera del Rosario per la pace e su invito delle principali aggregazioni laicali che, a livello nazionale, hanno promosso una giornata di preghiera per la pace chiedendo di viverla anche nei territori, e in comunione con la veglia che si terrà a Roma l’11 ottobre, le realtà aderenti alla Consulta delle aggregazioni laicali riminese, promuovono un Rosario per la pace oggi, sabato 11 ottobre, alle ore 19.15 presso la Chiesa dei Paolotti. La preghiera sarà guidata dal Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi.

!Come associazioni e movimenti appartenenti alla Consulta delle Aggregazioni laicali riminese - spiegano i promotori - desideriamo non lasciare cadere questo appello: sarà un gesto semplice e aperto a tutti, con cui le aggregazioni laicali presenti a Rimini — in continuità con le rispettive realtà nazionali — si ritrovano fianco a fianco per chiedere il dono della pace e manifestare vicinanza a chi soffre a causa delle guerre. Le notizie di questi giorni, che lasciano intravedere un primo spiraglio di pace, ci spronano a unire le voci in una supplica comune e a rinnovare ogni giorno scelte di riconciliazione e responsabilità nelle nostre comunità".

I promotori locali:
    • ACLI Rimini
    • Agesci Rimini
    • Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Rimini
    • Azione Cattolica Diocesi di Rimini
    • Comunione e Liberazione Rimini
    • Movimento dei Focolari Rimini
    • Rinnovamento nello Spirito Santo Rimini

