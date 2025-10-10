Un nuovo Palas alla Novarese? La lista Lisi critica: quante parole sprecate

L'ipotesi di realizzare un secondo palacongressi in zona mare a Rimini per sopperire al continuo sold out di quello attuale e la proposta di realizzarlo alla ex colonia Novarese non convincono la Lista Gloria Lisi che mette in fila una serie di domande provocatorie.

"Una nuova struttura in area sud vicino a Riccione? - si legge in una nota dei consiglieri Lisi e Brunori - Ma come c'è già quello di Riccione ma noi dobbiamo metterglielo sotto casa? Ma come...quando si parlava di avere due piscine comunali a Rimini si è sempre detto che c'era quella di Riccione per Rimini sud! Ma come quando si parlava di altre strutture congressuali si diceva sempre che c'è Bellaria, c'è Riccione e c'è quello di Rimini di via della fiera. Ma come proprio il 9 ottobre con un convegno al Palas la viabilità era normale, addirittura il bar sotto la struttura chiuso, e allora il sold out dov'è? Magari pensare di fare sistema con Riccione e Bellaria? Oppure con l'idea del palas si prospetta una nuova colata di cemento? Ma come? le colonie non dovevano essere già state sbloccate (bolognese, novarese, Murri), il sindaco attuale finora non si è nemmeno lontanamente espresso su questo tema, nonostante commissioni e un assessore regionale al turismo che ha avuto due mandati per sistemare la situazione delle colonie, invece tutto tace. E ora magicamente la Novarese potrebbe essere la struttura giusta".

I consiglieri Lisi e Brunori avanzano il dubbio che si tratti "dell'ennesima trovata giornalistica perché il PD possa avere spazio tra gli elettori su un tema che non è un tema visto che sono decenni che si parla di colonie ma nulla di muove. Ma quante parole sprecate certe volte da parte di chi dovrebbe affrontare i veri problemi della città e del turismo" concludono.