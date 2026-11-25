Una lussazione della spalla è un infortunio particolarmente frequente tra i giovani sportivi. Può avvenire dopo un contrasto, una caduta o un movimento improvviso e, soprattutto in alcuni sport, può trasformarsi in un problema ricorrente. Ma quando una spalla è davvero pronta per tornare a fare sport?

La risposta non dipende soltanto dal fatto che il dolore sia scomparso o che il movimento sia tornato normale. Dopo un episodio di instabilità, infatti, la riabilitazione deve affrontare una sfida più complessa: restituire alla spalla la capacità di sopportare nuovamente le richieste dello sport.

Una spalla apparentemente guarita non è sempre pronta

La spalla è l'articolazione più mobile del nostro corpo. Questa grande libertà di movimento è fondamentale per gesti come lanciare, servire a tennis, schiacciare a pallavolo o semplicemente cadere e rialzarsi durante una partita.

Proprio questa mobilità, però, richiede un sofisticato sistema di controllo. Muscoli, tendini e sistema nervoso devono lavorare insieme per mantenere la testa dell'omero correttamente centrata durante il movimento.

Dopo una lussazione questo equilibrio può essere alterato. Per questo il recupero non può limitarsi al ripristino dell'articolarità: è necessario recuperare forza, controllo e sicurezza nel movimento.

Ogni sport richiede una spalla diversa

Uno degli aspetti più importanti della moderna riabilitazione è la personalizzazione. Le esigenze di un portiere di calcio non sono quelle di un tennista. Un giocatore di rugby deve essere preparato ai contatti e agli impatti, mentre un pallavolista deve ripetere centinaia di movimenti sopra la testa.

Per questo non esiste una riabilitazione della spalla uguale per tutti. Il percorso deve partire dal recupero del movimento e dal rinforzo dei muscoli che stabilizzano l'articolazione, ma deve progressivamente coinvolgere tutto il corpo. Perché durante un gesto sportivo la spalla non lavora mai da sola.

Pensiamo, ad esempio, al servizio nel tennis: la forza non nasce soltanto dal braccio, ma viene generata dalle gambe, trasferita attraverso il tronco e infine trasmessa alla spalla e alla racchetta. Riabilitare soltanto la spalla significherebbe quindi recuperare solo una parte del problema.

Dalla palestra al gesto sportivo

Nelle prime fasi l'obiettivo è controllare dolore e infiammazione e recuperare progressivamente il movimento.

Successivamente si lavora sul rinforzo dei muscoli stabilizzatori della scapola e della spalla. Ma con il miglioramento della condizione fisica la riabilitazione deve cambiare ambiente e diventare sempre più funzionale.

L'atleta viene progressivamente esposto a esercizi più complessi, movimenti rapidi, situazioni imprevedibili e, infine, ai gesti specifici della propria disciplina.

Un passaggio fondamentale riguarda anche la paura. Dopo una lussazione molti atleti possono avere timore di compiere nuovamente il movimento che ha provocato l'infortunio. Per questo l'esposizione deve essere graduale: prima in un ambiente controllato, poi con esercizi sempre più vicini alla realtà sportiva. L'obiettivo non è soltanto recuperare una spalla forte, ma aiutare l'atleta a tornare a utilizzarla senza esitazioni.

Il ritorno allo sport è un percorso, non un giorno sul calendario

Uno degli errori più comuni è pensare che il ritorno allo sport dipenda esclusivamente dal tempo trascorso dall'infortunio.

In realtà, la moderna riabilitazione si basa sempre di più sul raggiungimento di obiettivi funzionali: forza, controllo del movimento, resistenza, capacità di eseguire gesti complessi e sicurezza psicologica.

Per questo il ritorno allo sport dovrebbe essere considerato come un percorso progressivo. Prima si torna ad allenarsi, poi a sostenere richieste sempre più intense e, solo successivamente, alla competizione.

L'ultimo obiettivo è il ritorno alla performance, cioè la capacità di tornare al proprio livello precedente all'infortunio. Dopo un episodio di instabilità della spalla, quindi, la vera domanda non dovrebbe essere semplicemente “quando posso tornare a giocare?”.

La domanda più importante è: sono davvero pronto a fare tutto ciò che il mio sport mi chiederà?

È proprio nella risposta a questa domanda che si trova il senso della moderna riabilitazione: non limitarsi a far guarire un'articolazione, ma preparare nuovamente la persona a muoversi, allenarsi e competere con il massimo livello possibile di sicurezza.

Roberto Acquaviva

Direttore Isokinetic Rimini

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