Lunedì 30 novembre il Consiglio comunale di Riccione voterà una proposta di accordo transattivo da 16,5 milioni di euro per chiudere il contenzioso sul parcheggio interrato del Lungomare della Repubblica. L’operazione permette di abbattere di oltre due milioni il risarcimento previsto ed evitare la Cassazione, acquisendo al patrimonio pubblico l’intera struttura e 273 posti auto. Il piano triennale a tasso zero tutela i conti dell’Ente senza aumentare le tasse. La proposta di operazione finanziaria e patrimoniale complessiva - spiega l'Amministrazione Comunale - permette di risolvere le conseguenze della sentenza pronunciata lo scorso ottobre dalla Corte d’Appello di Bologna.

Il contenzioso trae origine dalla convenzione sottoscritta nel 2008 per la realizzazione e la gestione in finanza di progetto dell’infrastruttura sotterranea, inaugurata nel giugno 2010 nell’ambito della riqualificazione e pedonalizzazione del tratto di lungomare compreso tra piazzale Roma e piazzale San Martino, dove trovano spazio circa 625 stalli su un unico livello interrato. Dopo un primo grado favorevole al Comune presso il Tribunale di Rimini, lo scorso 15 ottobre la Corte d’Appello di Bologna ha ribaltato il verdetto, dichiarando risolto il contratto e condannando l’Amministrazione al pagamento di un risarcimento base di circa 15,5 milioni di euro che, sommato a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, avrebbe comportato un esborso esecutivo immediato superiore a 18,5 milioni di euro.

Per chiudere definitivamente la vicenda ed evitare gli oneri di un ricorso in Cassazione — che comporterebbe per l’Ente un elevato rischio di soccombenza, unito all’aggravio di ulteriori interessi passivi, al blocco gestionale dell’opera e a tempi giudiziari estremamente lunghi — l’Amministrazione porta ora in aula la proposta di accordo transattivo avanzata dalla controparte, che fissa il debito complessivo a 16,5 milioni di euro. Una cifra raggiunta grazie a uno sconto diretto superiore a 622mila euro, allo scomputo di oltre 1,3 milioni di euro di incassi già percepiti dal gestore tra il 2024 e il 2026, all’accollo integrale delle spese legali a carico della società e alla rinuncia totale a qualsiasi interesse o rivalutazione futura.



L’operazione non si traduce in una perdita a fondo perduto per le casse pubbliche - sottolinea l'Amministrazione Comunale - ma produce un saldo economico e patrimoniale positivo per la città. A fronte di un esborso finanziario netto stimato in 14,3 milioni di euro, il Comune acquisisce immediatamente al proprio patrimonio l’intera struttura del parcheggio interrato, il cui valore supera gli 11 milioni di euro, subordinando il primo pagamento alla piena verifica funzionale e impiantistica dell’opera e all’assenza di gravami pregressi.

La proposta di intesa trasferisce inoltre all’Ente la piena disponibilità commerciale di 273 posti auto ancora invenduti (o destinati alla gestione), dal valore di mercato stimato tra i 4,8 e i 6 milioni di euro, insieme al recupero di quasi 2,2 milioni di euro derivanti dai contratti di affitto con riscatto già sottoscritti e ai futuri proventi della gestione diretta della sosta a rotazione, quantificati in circa 200mila euro annui. Il piano di rientro proposto prevede il pagamento dei 16,5 milioni di euro in tre annualità senza applicazione di interessi, con una prima rata da circa 6 milioni di euro nel 2026 e due successive rate da circa 5,2 milioni di euro ciascuna nel 2027 e nel 2028.

L'Amministrazione Comunale assicura che la manovra garantisce il pieno mantenimento degli equilibri di bilancio senza richiedere eccessivi tagli alla spesa corrente né riduzioni dei servizi destinati ai cittadini, così come l’Amministrazione non prevede di aumentare in alcun modo la pressione fiscale. La copertura finanziaria è infatti assicurata dall’utilizzo di risorse proprie già disponibili, dalle alienazioni patrimoniali, dai flussi dei contratti di affitto con riscatto, dai ricavi della gestione del parcheggio e dalla futura vendita dei posti auto acquisiti nel biennio 2027 e 2028, contenendo l’eventuale ricorso all’indebitamento.



L’intera impalcatura economico-finanziaria della proposta transattiva e della rateizzazione triennale è conforme alle regole contabili riportate nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, oltre ad aver ottenuto il parere favorevole dell’organo di revisione contabile. Nella stessa seduta di lunedì 30 novembre, il Consiglio comunale sarà quindi chiamato a votare l’assestamento generale e le variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 necessarie per recepire integralmente gli effetti della manovra e salvaguardare gli equilibri finanziari dell’Ente. Il provvedimento riallinea gli stanziamenti sia sulla parte corrente che su quella dedicata agli investimenti, impiegando l’avanzo di amministrazione disponibile insieme a risorse vincolate derivanti da economie sui mutui. Contestualmente, l’aula aggiornerà gli strumenti di programmazione triennale dell’Amministrazione, modificando il piano degli investimenti, integrando il programma degli acquisti di beni e servizi per rispondere alle esigenze operative dei vari settori comunali e inserendo i posti auto acquisiti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il biennio 2027-2028, così da consentirne la futura collocazione sul mercato previa sdemanializzazione e verifica urbanistica.

La sindaca Daniela Angelini: "Non solo mettiamo in sicurezza i conti dell’Ente senza toccare un euro dei servizi essenziali, senza aumentare la pressione fiscale e senza fermare i progetti strategici di rigenerazione della città, ma acquisiamo al patrimonio pubblico l’infrastruttura sotterranea dei parcheggi al servizio del nostro lungomare”.

L’assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi: “Di fronte a una sentenza così onerosa, il nostro obiettivo è stato costruire in poche settimane una manovra seria, rigorosa e sostenibile che permettesse all’Ente di chiudere il contenzioso senza compromettere la tenuta dei conti. La rateizzazione triennale a tasso zero, unita alla valorizzazione dei posti auto acquisiti, al recupero dei flussi dei contratti di affitto con riscatto e all’impiego mirato degli accantonamenti già predisposti in bilancio, ci consente di reggere l’impatto finanziario attraverso una gestione attenta e prudente delle risorse. È uno sforzo importante per l’Amministrazione, che però ci permette di salvaguardare gli equilibri pluriennali, tutelare i servizi essenziali ed evitare aumenti della pressione fiscale, mantenendo fede agli impegni presi con la città”.