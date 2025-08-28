il caso di Milano Marittima
Stabilimento vietato ai minori di 10 anni. Biagini: si tolga la concessione
In foto: @pexels
di Redazione
2 min
Gio 28 Ago 2025 12:46 ~ ultimo agg. 12:55
Dopo il caso scoppiato a Milano Marittima dello stabilimento balneare "vietato" a bambini con meno di 10 anni "perchè - come ha dichiarato il gestore - le persone vogliono stare più serene" , l'Associazione Mare Libero si è attivata chiedendo al sindaco di Cervia di attivare un procedimento di decadenza dalla concessione per violazione degli obblighi concessori a carico del titolare dello stabilimento.
"Un concessionario di uno stabilimento balneare - spiega il riminese Roberto Biagini, di Mare Libero Aps - non può escludere una tipologia di utenti a sua discrezione (come i bambini sotto i 10 anni), soprattutto se il servizio si svolge in un'area destinata anche alla balneazione pubblica in quanto la sua attività è intrinsecamente legata all'esercizio di un pubblico servizio e deve rispettare i principi di non discriminazione e di accessibilità pubblica. Vietare l'ingresso a una categoria di persone (in questo caso i bambini, ma lo stesso vale per anziani o disabili) basandosi su criteri anagrafici, sociali o di altra natura, si pone in contrasto con i principi di equità e non discriminazione che regolano l'erogazione dei servizi pubblici. Una decisione del genere, da parte di un concessionario di un bene dello Stato o di un Ente Comunale, è da considerare arbitraria e irragionevole".
Altre notizie
Un arresto nel riminese
Indebita percezione di erogazioni pubbliche: sequestri per 5 milioni
di Redazione
Osservatorio Federconsumatori
Cara scuola, ma quanto mi costi? Spese in aumento anche nel 2025
di Redazione
dall'8 al 10 ottobre
L'IA a servizio dei clienti degli hotel. Le novità in Fiera ad InOut
di Redazione
Meteo Rimini