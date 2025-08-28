Una vacanza in Sardegna come premio produzione. La scelta di un'azienda

Un premio produzione originale per dire grazie ai propri dipendenti che sono il "valore più grande" dell'azienda. Rossi Oleodinamica, azienda riccionese, ha deciso di offrire una vacanza di quattro giorni in Sardegna ai suoi collaboratori. "La scelta - spiega la famiglia Rossi, proprietaria dell'azienda - non è casuale: la Sardegna, con la sua natura autentica e la sua accoglienza, rappresenta bene i valori in cui Rossi crede da cinquant’anni – solidità, bellezza, radici forti e sguardo al futuro".

“È un premio che va oltre l’aspetto economico – aggiunge Eleonora Rossi, responsabile HR e qualità – vogliamo regalare un’esperienza che rafforzi il senso di squadra e ci faccia sentire ancora più uniti.” Le fa eco Omar Rossi, responsabile tecnico: “Per chi lavora ogni giorno in officina, sapere che l’azienda riconosce l’impegno anche con momenti così speciali è una grande soddisfazione. Non vediamo l’ora di partire tutti insieme.”

Andrea Rossi, responsabile comunicazione, sottolinea: “Alla Rossi Oleodinamica i dipendenti non sono numeri, ma persone. Senza di loro non saremmo arrivati fin qui e questo viaggio è il nostro modo per dire grazie.”

Uno sguardo al passato arriva da Oscar Rossi, fondatore e amministratore delegato: “In cinquant’anni non avevamo mai dato un premio di questo tipo. Abbiamo organizzato cene, feste, ma una vacanza tutti insieme è una novità assoluta e sono felice che accada proprio adesso.”

Chiude il cerchio Galiano Rossi, fondatore e amministratore delegato: “Questo viaggio è il simbolo del nostro percorso: celebrare il passato, vivere il presente e guardare avanti con fiducia, sempre insieme alle nostre persone.”

Ad organizzare il viaggio l’agenzia OBIMAX di Riccione.