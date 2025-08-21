Spegne la musica al passaggio della processione. Al Bounty il grazie del Vescovo

“È passato il Vescovo e ti ringrazia”. Inizia cosi il post di Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty di Rimini, che, nei giorni scorsi, ha ricevuto un biglietto di ringraziamento da Monsignor Nicolò Anselmi, per avere spento la musica durante la processione del Corpus Domini, del 19 giugno scorso. Non solo il vescovo ha scritto un messaggio di proprio pugno, ma lo ha portato personalmente al locale sul lungomare, sorprendendo, con il suo gesto, proprietario e staff. "Gentili lavoratori e gestori del "mitico" Bounty - si legge nel biglietto - grazie per la delicatezza con cui il 19 giugno avete onorato il passaggio della Santissima Eucarestia nel giorno del Corpus Domini di questo anno giubilare. Le più di mille persone presenti alla precessione hanno molto apprezzato l'abbassamento del volume della musica. Dio vi benedica e vi ricompensi"

Un messaggio che ha molto colpito Giuliano Lanzetti: "Durante la processione con oltre 1000 fedeli lungo il Parco del Mare - spiega Lanzetti -, noi del Bounty abbiamo scelto di spegnere la musica per 15 minuti. Nessuno ce lo aveva chiesto. È stato un gesto spontaneo, un segno di rispetto per favorire i canti della processione. Per noi era un piccolo gesto naturale. Non pensavo che qualcuno se ne accorgesse, invece oggi il Vescovo in persona ci ha portato questa lettera, definendo il Bounty “mitico”. La lezione che mi porto a casa è questa: non aspettare a fare un bel gesto. Anche il più semplice può generare una catena di positività ed energia incredibile. Grazie di cuore".