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dopo segnalazioni di cittadini

Spaccio in appartamento a marina centro, la Squadra Mobile arresta un 30enne

In foto: il materiale sequestrato (@Questura di Rimini)
il materiale sequestrato (@Questura di Rimini)
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Redazione
   
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La Polizia di Stato di Rimini prosegue l’attività di contrasto allo spaccio, attraverso servizi mirati con particolare attenzione alle situazioni segnalate dai cittadini. Nella serata di ieri, la Squadra Mobile ha arrestato un cittadino moldavo di 30 anni, trovato in possesso di circa 2,6kg di marijuana, hashish, sostanze dopanti e 15.900 euro in contanti.

L’attività ha preso avvio da alcune segnalazioni relative alla presunta attività di spaccio da parte di un uomo domiciliato a Marina Centro a Rimini. Nel corso dei servizi gli operatori hanno notato diversi soggetti entrare nello stabile, trattenersi pochi minuti ed allontanarsi poco dopo. Gli investigatori hanno quindi perquisito l’abitazione del venditore, rinvenendo numerose confezioni di marijuana, in parte già suddivise e confezionate sottovuoto, oltre ad hashish, cinque pastiglie di ecstasy, una macchina per il confezionamento sottovuoto, un bilancino di precisione e numerose buste e bustine utilizzabili per la preparazione delle dosi.

Sono stati inoltre recuperati 15.900 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio e ritenuti riconducibili alla pregressa attività di spaccio. Complessivamente, l’operazione ha consentito di sequestrare circa 2,6 chilogrammi di marijuana, hashish, cinque pastiglie di ecstasy, materiale destinato al confezionamento e alla pesatura dello stupefacente e circa 200 pastiglie di farmaci dopanti.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciato per ricettazione per il possesso dei farmaci e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

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