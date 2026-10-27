Parità salariale e welfare: Rimini candida un piano per l'occupazione femminile

Il Comune di Rimini attiva una nuova linea di intervento per contrastare il divario di genere sul lavoro e promuovere la conciliazione tra vita professionale e privata. La Giunta comunale ha approvato la partecipazione al bando biennale 2027/2028 della Regione Emilia-Romagna, dando il via libera alla progettazione di misure concrete per sostenere l'occupazione delle donne, favorire l'imprenditorialità femminile e incentivare l'introduzione di piani di welfare aziendale nel tessuto produttivo locale.

L’obiettivo dell'amministrazione è intercettare i finanziamenti regionali per consolidare una rete territoriale tra enti pubblici, imprese, organizzazioni sindacali e terzo sociale. Il piano si svilupperà su due direttrici principali: l'attivazione di azioni mirate a facilitare l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro — contrastando le disparità di trattamento economico — e lo sviluppo di servizi di welfare flessibili, capaci di rispondere alle esigenze delle famiglie e migliorare l'organizzazione del tempo.

" Ogni volta che una donna è costretta a scegliere tra la carriera e la famiglia, o si trova a guadagnare meno di un collega uomo a parità di mansioni, subiamo una sconfitta collettiva, sia sociale che economica," dichiara Chiara Bellini, Vicesindaca con delega alle pari opportunità del Comune di Rimini. "Con questo bando vogliamo dare risposte reali alle lavoratrici, alle libere professioniste e alle imprenditrici riminesi. La parità si costruisce offrendo strumenti che funzionano: più asili, orari flessibili, supporto alla maternità e incentivi alle imprese che scelgono di investire sul benessere dei propri dipendenti in linea con gli obiettivi di sostenibilità. Vogliamo che Rimini sia un modello di inclusione, dove il talento delle donne possa esprimersi liberamente e senza barriere di genere ."