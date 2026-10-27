Un centro per adolescenti nell'Ala Moderna del Museo: approvato il progetto

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo degli interventi di allestimento degli spazi multifunzione dell'Ala Moderna del Museo della Città. L'investimento destinato alla riqualificazione degli ambienti è di 270mila euro. Il progetto è finalizzato alla creazione di un centro multifunzionale per adolescenti e giovani e di una rete stabile di servizi e attività educative integrate sul territorio.

Il nuovo centro sorgerà nell'isolato compreso tra via Tonini, via Ducale e via Cavalieri e si rivolge a ragazzi dagli 11 ai 21 anni. L'idea - spiega l'Amministrazione Comunale - è quella di un luogo accogliente e aperto alla comunità, dove incontrarsi, esprimere la propria creatività, partecipare a percorsi educativi e formativi e sviluppare autonomia e relazioni, ma anche un punto di riferimento capace di mettere in collegamento le attività del territorio e di favorire la collaborazione tra ragazzi, famiglie, scuole e operatori.

Gli interventi interesseranno gli ambienti del piano terra, che saranno resi più funzionali, confortevoli e sicuri. All'interno si rinnoveranno pavimentazioni, tinteggiature e porte, mentre controsoffitti e contropareti proteggeranno gli impianti. Cambierà anche la climatizzazione: l'attuale collegamento all'impianto centralizzato, penalizzato dalle frequenti rotture delle vecchie tubazioni, lascerà il posto a un nuovo sistema a pompa di calore con due unità esterne e ventilconvettori a soffitto, che migliorerà l'efficienza energetica. Una nuova condotta metallica attraverserà i laboratori didattici fino al locale oggi usato come deposito, che diventerà un'aula e amplierà le possibilità d'uso del centro.

Sul fronte degli impianti elettrici saranno rifatte l'illuminazione, con luci a led a basso consumo adattabili alle diverse attività laboratoriali, e la rilevazione incendi, mentre una nuova rete dati porterà il segnale wi-fi in tutti i locali e nell'area esterna.

Uno spazio importante sarà riservato al giardino, pensato come naturale prolungamento degli ambienti interni e luogo di relazione con la città, adatto a ospitare eventi, concerti, mostre e attività estive. Un luogo che è già disponibile con tutte le sue peculiarità. In quest’area gli interventi di riqualificazione saranno limitati al recupero del portico.

Poiché l'edificio è sottoposto a tutela storico-architettonica, l'avvio del cantiere resta legato al completamento delle autorizzazioni necessarie, tra cui quella della Soprintendenza, già richiesta dall’Amministrazione.

Il progetto è promosso dal Settore Protezione Sociale del Comune, capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, e rientra nel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. L'investimento complessivo, che comprende anche i costi per le attrezzature, è di 417.300 euro.

"Con questo progetto restituiamo un edificio pubblico del Centro Storico alla città, attribuendogli una funzione sociale ed educativa - dichiarano l'assessore ai servizi Sociali Kristian Gianfreda e l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli -. Vogliamo offrire ai nostri ragazzi uno spazio dove stare bene insieme, imparare, creare e sentirsi parte della comunità, e costruire con scuole, famiglie e operatori una rete di servizi stabile e vicina ai loro bisogni”.