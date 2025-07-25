Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, in spiaggia coi ragazzi

Appuntamento di questa mattina presso la spiaggia utilizzata dai centri estivi a Igea Marina, dove i partecipanti sono stati coinvolti in attività incentrate sul tema della sicurezza in mare. Evento promosso in collaborazione la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bellaria Igea Marina e Kiklos SSD in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento. Nello stesso contesto, domani alle 9.15 al Bagno 61, si svolgerà una mattinata di approfondimento a cura della Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, che coinvolgerà i ragazzi nell'evento "Blu Sicuro", volto ad avvicinare i più piccoli al mondo della subacquea, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente marino; appuntamento promosso in collaborazione con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bellaria Igea Marina.

A Misano, sulla spiaggia comunale di fronte al Parco Mare Nord, l'iniziativa, promossa da Found for Environmental Education Italia nelle località che hanno ricevuto il riconoscimento della Bandiera Blu, si è svolta grazie alla collaborazione di Pubblica Assistenza Croce Adriatica, Consorzio Servizi Spiaggia Misano, Cooperativa Bagnini e Il Maestrale Unione Bagnini. Presenti anche i rappresentanti delle forze dell’ordine: Capitaneria di Porto, Carabinieri e Polizia Locale. Di fronte ad un numeroso pubblico, tra cui i bambini del centro estivo, è stato simulato un intervento di soccorso in mare, seguito dalla dimostrazione sulle tecniche di primo soccorso. L’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi ha sottolineato l’importanza della Giornata e della prevenzione, al fine di godersi la spiaggia e il mare in piena sicurezza.

“Quello della sicurezza dei bagnanti è un tema fondamentale per il nostro Comune – spiega Schivardi –. La fruizione in sicurezza della spiaggia e del mare passa anche attraverso iniziative come queste volte ad aumentare la consapevolezza delle buone norme e dei comportamenti da adottare. Non a caso la tematica riveste un ruolo molto importante tra i criteri che vengono presi in esame nel Programma della Bandiera Blu. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questa dimostrazione”.