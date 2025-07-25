Coriano, Bilancio 2025: investimenti per cimiteri, nuovo asilo nido e verde

Con 2 milioni e 700mila euro in variazione di fondi destinati ad investimenti, l’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio per il 2025, questa sera approda in Consiglio comunale. La manovra consentirà all'amministrazione di mettere a terra e sviluppare opere e progetti a partire dalle prossime settimane. Opere essenziali ma anche interventi manutentivi sul territorio e mirati alle scuole.

Tra gli investimenti più corposi che trovano completa copertura nella variazione di bilancio rientrano 600mila euro complessivi per l’ampliamento dei cimiteri di Coriano capoluogo (con 200mila euro) e di Cerasolo (con 400mila euro). A questi vanno aggiunti, sempre per i cimiteri comunali, altri 200mila euro finanziati dall’avanzo libero per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria. Per il nuovo asilo nido, in corso di realizzazione in via Fleming, verranno riservati con l’assestamento di bilancio, 600.000 euro, quale quota parte dei 3,9 milioni di euro di investimento.

A Cerasolo verrà realizzata l’area polivalente di pattinaggio con un investimento complessivo di 150mila euro, di cui 100mila euro con avanzo libero e 50mila con avanzo vincolato. Si metterà mano a nuovi arredi per la biblioteca con 50mila euro e all’acquisto di mobili e arredi nelle scuole per 40mila euro. Decoro e verde pubblico, con particolare attenzione alla valutazione territoriale dello stato delle piante, sono altri interventi previsti dalla manovra. In questa direzione verrà affidato l’incarico per eseguire la VTA, Valutazione Tecnica Ambientale che consentirà di realizzare un’analisi sullo stato di salute e la sicurezza delle alberature al fine di prevenire danni a cose o persone.

Dopo la riqualificazione del Parco dei Cerchi partiranno in sequenza i lavori ad altri parchi. Imminente è l'approvazione in giunta del Project Financing per la pubblica illuminazione e l’efficientamento energetico degli edifici comunali. Un capitolo a parte consiste nei proventi del Codice della strada che andranno a generare 2 milioni e 200mila euro di investimenti suddivisi tra i lavori di riqualificazione delle vie Borgata e Pertini ad Ospedaletto e la manutenzione stradale con nuove asfaltature, in ogni frazione, compresa nuova segnaletica. Una quota sarà destinata al personale e all'acquisto di attrezzature per la Polizia Locale.

“Con le somme liberate da questa manovra siamo in grado di avviare investimenti fondamentali per garantire servizi efficienti e puntuali ai cittadini di tutte le frazioni di Coriano.Concretizziamo e velocizziamo così numerosi progetti ma realizziamo anche interventi puntuali, dalle strade alle scuole al verde - sottolinea ilsindaco Gianluca Ugolini che detiene la delega al Bilancio-. Sull’edilizia cimiteriale, tema sentito e inserito nel programma di questa legislatura, interveniamo con lavori di ampliamento e riqualificazione ma anche di manutenzione fino a coprire gradualmente tutti i cimiteri del territorio. Dal nuovo asilo nido, atteso dalle famiglie corianesi, ai lavori in procinto di partire legati alla viabilità danneggiata dall’alluvione e finanziati dal Governo, i conti in ordine ci permettono di proseguire con grande determinazione nella nostra visione per la Coriano dei prossimi anni a venire”.