  
Indietro
menu
menu

2 milioni e 700mila euro

Coriano, Bilancio 2025: investimenti per cimiteri, nuovo asilo nido e verde

In foto: Gianluca Ugolini, delega al bilancio
Gianluca Ugolini, delega al bilancio
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Ven 25 Lug 2025 12:42 ~ ultimo agg. 5 Ago 02:45
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Con 2 milioni e 700mila euro in variazione di fondi destinati ad investimenti, l’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio per il 2025, questa sera approda in Consiglio comunale. La manovra consentirà all'amministrazione di mettere a terra e sviluppare opere e progetti a partire dalle prossime settimane. Opere essenziali ma anche interventi manutentivi sul territorio e mirati alle scuole.

Tra gli investimenti più corposi che trovano completa copertura nella variazione di bilancio rientrano 600mila euro complessivi per l’ampliamento dei cimiteri di Coriano capoluogo (con 200mila euro) e di Cerasolo (con 400mila euro). A questi vanno aggiunti, sempre per i cimiteri comunali, altri 200mila euro finanziati dall’avanzo libero per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria. Per il nuovo asilo nido, in corso di realizzazione in via Fleming, verranno riservati con l’assestamento di bilancio, 600.000 euro, quale quota parte dei 3,9 milioni di euro di investimento.

A Cerasolo verrà realizzata l’area polivalente di pattinaggio con un investimento complessivo di 150mila euro, di cui 100mila euro con avanzo libero e 50mila con avanzo vincolato. Si metterà mano a nuovi arredi per la biblioteca con 50mila euro e all’acquisto di mobili e arredi nelle scuole per 40mila euro. Decoro e verde pubblico, con particolare attenzione alla valutazione territoriale dello stato delle piante, sono altri interventi previsti dalla manovra. In questa direzione verrà affidato l’incarico per eseguire la VTA, Valutazione Tecnica Ambientale che consentirà di realizzare un’analisi sullo stato di salute e la sicurezza delle alberature al fine di prevenire danni a cose o persone.

Dopo la riqualificazione del Parco dei Cerchi partiranno in sequenza i lavori ad altri parchi. Imminente è l'approvazione in giunta del Project Financing per la pubblica illuminazione e l’efficientamento energetico degli edifici comunali. Un capitolo a parte consiste nei proventi del Codice della strada che andranno a generare 2 milioni e 200mila euro di investimenti suddivisi tra i lavori di riqualificazione delle vie Borgata e Pertini ad Ospedaletto e la manutenzione stradale con nuove asfaltature, in ogni frazione, compresa  nuova segnaletica. Una quota sarà destinata al personale e all'acquisto di attrezzature per la Polizia Locale.

“Con le somme liberate da questa manovra siamo in grado di avviare investimenti fondamentali per garantire servizi efficienti e puntuali ai cittadini di tutte le frazioni di Coriano.Concretizziamo e velocizziamo così numerosi progetti ma realizziamo anche interventi puntuali, dalle strade alle scuole al verde - sottolinea ilsindaco Gianluca Ugolini che detiene la delega al Bilancio-. Sull’edilizia cimiteriale, tema sentito e inserito nel programma di questa legislatura, interveniamo con lavori di ampliamento e riqualificazione ma anche di manutenzione fino a coprire gradualmente tutti i cimiteri del territorio. Dal nuovo asilo nido, atteso dalle famiglie corianesi, ai lavori in procinto di partire legati alla viabilità danneggiata dall’alluvione e finanziati dal Governo, i conti in ordine ci permettono di proseguire con grande determinazione nella nostra visione per la Coriano dei prossimi anni a venire”. 

Altre notizie
La squadra della Stella durante la presentazione
Doppietta di Greppi

Test amichevole Stella-Pennarossa 6-0
di Icaro Sport
Primo test per RBR
Al PalaRuggi di Imola

Preseason, Virtus Imola-Dole Rimini 59-92
di Icaro Sport
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Sabato alle 19

La Curva Est: "Non abboniamoci!" E dà appuntamento in Piazza del Popolo
di Icaro Sport
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO