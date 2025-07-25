Marecchia Sailing Cup, tornano le imbarcazioni costruite con materiali riciclati

Manca pochissimo al via della regata amatoriale più agonistica che c’è. Il Marecchia Sailing Cup torna e raddoppia trasformandosi quest’anno in un vero e proprio festival della creatività che avrà il suo momento clou il 2 agosto ma che partirà già dal 29 luglio con l’apertura del Villaggio, in via Sinistra del porto n.164: un luogo di condivisione e divertimento all’insegna della riqualificazione urbana. Chi gareggia alla regata potrà trovare materiali e spazio per costruire la propria barca e due capo-cantieri che supervisioneranno il lavoro (l’associazione non è responsabile di eventuali spionaggi industriali!). Per chi vuole affinare le proprie tecniche e imparare da una grande professionista, sarà possibile costruire l’Optimist insieme a Gaia Brojanigo, seguitissima sul web come @brojawoodworking.

La scommessa è quella di costruire una vera barca in soli quattro giorni, nei pomeriggi tra il 29 luglio e il 1 agosto (orario 15.00 - 19.00). Ce la faranno i ‘cozzari’ della Marecchia? Negli stessi giorni, orario 16.00 - 19.00, chi vuole recuperare antiche tradizioni in ottica transfemminista potrà intrecciare mani e materiali riciclati per dare vita a una vela comunitaria. Il 2 agosto, infine, vela e Optimist salperanno insieme verso la regata, alle ore 15.00. Il progetto è sostenuto dal Cantiere Navale Carlini di Rimini. Il 30 luglio, dalle 18.00 in poi, sarà il turno del laboratorio a numero chiuso dei Forni solari, a cura di Matteo Muccioli. Per chi si vuole lanciare nell’impresa, bastano 5 euro e un ricevitore. Il 31 luglio, dalle 18.00 alle 20.00, si terrà invece il laboratorio di disegno libero a cura del collettivo GattiniRandagi. Durante tutti i pomeriggi sarà possibile, infine, partecipare a sessioni di serigrafia: basta portarsi dietro bag o magliette del cuore. Il Villaggio accoglie tutti gli amanti della notte. Apriranno le danze il 29 luglio alle 20.00 le band vincitrici del contest musicale lanciato da ZamZam APS: I tre all’improvviso, BagnoMaria, Blitz, Spicy Knots, Variance. Seguirà il 30 luglio una jam session libera, a cui tutti i villeggianti possono prendere parte con il proprio strumento. Il 1 agosto tutti pronti per il grande concerto che festeggia la regata imminente con Five Sides, Alternative Station e Scarlatti. All’interno del villaggio sarà inoltre presente uno spazio food e uno per l’acquisto del merchandising (incluse le nuove magliette targate MSC in edizione limitata).

Si arriva così al 2 agosto. Partenza delle imbarcazioni alle 18,30 dalla Spiaggia libera di San Giuliano e arrivo sulla Spiaggia libera di Rivabella. Dopo lo sbarco dei marinai che partecipano alla regata sui lidi di Rivabella, ci sarà la tradizionale festa organizzata insieme al Kinky Beach, dove band e dj incendieranno la serata con la musica. Sul palco si alterneranno, intervallati da sessioni di beatbox, i Vogo Beat, Le Endrigo, Tacobellas. Seguiranno i djset di Muna e FrancisP, che chiuderanno una serata indimenticabile. Per maggiori informazioni marecchia.sailing.cup@gmail. com. La chiusura delle iscrizioni per chi vuole partecipare alla regata è il 31 luglio su https://www. marecchiasailingcup.it/ iscrizioni-msc