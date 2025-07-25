Ztl centro storico, rigettata la richiesta dell'azienda seconda classificata

Il Tar dell’Emilia Romagna ha rigettato il ricorso presentato dall’azienda Traffic Technology Spa con il quale si chiedeva l’annullamento della gara per la fornitura, l’installazione e la manutenzione dei nuovi varchi elettronici a sorveglianza della Ztl del centro storico e del Borgo San Giuliano. La società aveva contestato l’esito del bando, chiuso con l’affidamento del servizio all’azienda Engine Spa. Nel merito, il Tar ha ritenuto infondate le contestazioni avanzate da Traffic Technology non ravvedendo difetti di legittimità nel bando di gara pubblicato dal Comune né nelle procedure che hanno portato all’aggiudicazione, rigettando dunque il ricorso e condannando Traffic Technology al pagamento delle spese legali.

Prosegue dunque il percorso verso la piena attivazione del nuovo sistema di videocontrollo della zona a traffico limitato del centro storico di Rimini: dal 1° luglio è partita la fase di pre-esercizio della rete di tredici varchi posizionati a presidio degli accessi della ztl. Questo periodo di sperimentazione, che proseguirà fino all’autunno, sarà utile per testare il nuovo sistema, verificare il corretto funzionamento degli impianti e permetterà ai cittadini e agli operatori di prendere familiarità con la nuova regolamentazione.

Come previsto dalle norme ministeriali, durante la fase di pre esercizio le violazioni rilevate dal sistema di videocontrollo non daranno seguito a sanzioni. Chi passerà il varco elettronico negli orari non consentiti senza autorizzazione riceverà una comunicazione dalla Polizia Locale su indicazione del Settore Mobilità del Comune di Rimini, per informare della violazione commessa. Durante il periodo di pre-esercizio proseguiranno comunque gli abituali controlli da parte della Polizia Locale nei confronti di chi circola in Ztl con veicolo sprovvisto di autorizzazione.

L’attivazione del sistema di controllo è stato accompagnato da un aggiornamento degli orari e delle aree interessate dalla zona a traffico limitato, mirato a trovare un equilibrio tra la tutela del centro storico e la garanzia dell’accessibilità a favore di residenti e operatori. L’area è presieduta da tredici varchi tra Centro storico e Borgo San Giuliano.

Di seguito si ricordano gli orari:

Centro storico

Via Bastioni Meridionali intersezione con Largo Unità d’Italia funzionamento 22.00-06.00

Via Dante Alighieri funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via XXII Giugno intersezione con Via Angherà funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via Bertani funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Corso Papa Giovanni XXIII funzionamento 0.00 – 24.00

Corso d’Augusto prima di via Ducale funzionamento 20.30 – 7.30

Corso d’Augusto dopo intersezione con Via Ducale funzionamento 7.30 – 20.30

Via Castelfidardo funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via Michele Rosa funzionamento 9.00 -12.00

Via d’Azeglio intersezione con Via Circonvallazione Occidentale funzionamento 22.00-06.00

Borgo San Giuliano

Via Marecchia intersezione Viale Matteotti funzionamento 0.00 – 24.00

Via Trai funzionamento 0.00 – 24.00

Viale Tiberio intersezione con Via San Giuliano, funzionamento 0.00 – 24.00