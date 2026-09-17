Spacciava cocaina anche se era ai domiciliari: arrestato 52enne

Nonostante fosse già agli arresti domiciliari, dal suo appartamento a Bellaria continuava l'attività di spaccio. Un cittadino albanese di 52 anni è stato arrestato nella serata mercoledì dalla Polizia di Stato nell'ambito di un intervento nato da varie segnalazioni su presunte attività di spaccio. Gli agenti della Squadra Mobile hanno prima documentato la cessione di una dose di cocaina ad un 40enne italiano, successivamente segnalato alla Prefettura, e poi hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’indagato. Nascosti in una scarpiera e sotto una tegola del balcone della cucina sono state trovate 91 dosi di cocaina, per un totale di circa 160 grammi. Sequestrati anche 665 euro in contanti e il materiale per il confezionamento delle dosi. Il 52enne, già ai domiciliari nell’ambito di un diverso procedimento penale, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria per il giudizio direttissimo.