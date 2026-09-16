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a cattolica

Cade dall'auto in corsa, ragazza elitrasportata al Bufalini: è grave

In foto: © Manuel Migliorini / Adriapress.
© Manuel Migliorini / Adriapress.
di
Lamberto Abbati
   
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Invece di salire sull'autobus scolastico diretto a casa, una ragazza con problemi psichici ha chiesto nel pomeriggio un passaggio al conducente di un'auto (pare un conoscente) partita da Riccione. Poi, intorno alle 16, in via Emilia Romagna, a Cattolica, la corsa si è interrotta d'improvviso: per circostanze ancora da chiarire, la giovane avrebbe aperto la portiera con la vettura in movimento e si è lanciata fuori dall'abitacolo, battendo violentemente il volto sull'asfalto.

Un impatto violento che le ha procurato un serio trauma facciale e cranico. Il personale sanitario giunto sul posto in ambulanza ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che l'ha trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Sono ora in corso gli accertamenti da parte della polizia Locale per ricostruire con esattezza cosa sia accaduto. 

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