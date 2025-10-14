  
Indietro
menu
menu

Fermato a Marebello

Spacciatore recidivo: 18enne arrestato due volte in pochi giorni

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 14 Ott 2025 13:37 ~ ultimo agg. 13:46
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un giovane spacciatore recidivo è stato arrestato nel pomeriggio di lunedì dai carabinieri di Rimini sul lungomare cittadino. I militari hanno riconosciuto il 18enne, un albanese senza fissa dimora, mentre si muoveva in bicicletta nella zona di Marebello e hanno deciso di seguirlo. Pochi minuti dopo hanno assistito ad uno scambio sospetto con uno sconosciuto nei pressi della fermata del Metromare. I carabinieri sono allora intervenuti, fermando entrambi. Nell'involucro appena ceduto c'era uno dose di cocaina e addosso al 18enne i 70 euro in contanti appena incassati per lo spaccio. Per il giovane, che qualche giorno fa era stato rilasciato in attesa del processo, sono nuovamente scattate le manette. L’acquirente è stato invece segnalato alla locale Prefettura per uso personale.
 

Altre notizie
la vicepresidente di Acer Rimini Claudia Corsini e l'assessore Kristian Gianfreda
Su proposta di Acer

Nel giugno 2026 arriva a Rimini l’Assemblea nazionale Federcasa
di Redazione
agenti, sindaco e drone
controllo del territorio

Un nuovo "collega" per i vigili di Coriano: il Drone DJI Mini 4 Pro
di Redazione
ginnastica over 65
dal 20 ottobre

Ginnastica per gli over 65. A Riccione partono i corsi per stare in forma
di Redazione
repertorio
Installazione nel 2026

Nuovo autovelox fisso di ultima generazione a Rimini. Cambiano anche i 3 attivi
di Andrea Polazzi
VIDEO
un frame del film
insieme ad OPI

Al Fulgor "L'ultimo turno" per riflettere sul valore dell'infermiere
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO