Spacciatore recidivo: 18enne arrestato due volte in pochi giorni

Un giovane spacciatore recidivo è stato arrestato nel pomeriggio di lunedì dai carabinieri di Rimini sul lungomare cittadino. I militari hanno riconosciuto il 18enne, un albanese senza fissa dimora, mentre si muoveva in bicicletta nella zona di Marebello e hanno deciso di seguirlo. Pochi minuti dopo hanno assistito ad uno scambio sospetto con uno sconosciuto nei pressi della fermata del Metromare. I carabinieri sono allora intervenuti, fermando entrambi. Nell'involucro appena ceduto c'era uno dose di cocaina e addosso al 18enne i 70 euro in contanti appena incassati per lo spaccio. Per il giovane, che qualche giorno fa era stato rilasciato in attesa del processo, sono nuovamente scattate le manette. L’acquirente è stato invece segnalato alla locale Prefettura per uso personale.

