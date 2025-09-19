  
Indietro
menu
menu

A Santarcangelo

Spaccata nella notte alla gioielleria Pedrosi. Era già stata colpita a maggio

In foto: la rapina del 15 maggio 2025 alla gioielleria Pedrosi
la rapina del 15 maggio 2025 alla gioielleria Pedrosi
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 19 Set 2025 13:01 ~ ultimo agg. 13:34
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dopo la rapina dello scorso 15 maggio, la gioielleria Pedrosi di via Don Giovanni Minzoni a Santarcangelo è stata presa ancora di mira dai malviventi. Nella notte, intorno alle 2.30, una Fiat 500 è stata utilizzata come ariete per sfondare la saracinesca e parte della vetrina del negozio. Dopo l'impatto però è subito scattato l'allarme e i malviventi sono risaliti sul mezzo dandosi alla fuga senza rubare praticamente nulla. I carabinieri di Santarcangelo, intervenuti per i rilievi, hanno ritrovato poco distante il veicolo usato per la spaccata (presumibilmente rubato). Ad attendere i malviventi c'era con tutta probabilità un complice con un'altra auto. I Carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella speranza di ottenere elementi utili per identificare gli autori del tentato colpo. 

Nel maggio scorso la gioielleria Pedrosi era stata presa di mira invece in pieno giorno da finti corrieri di una ditta di spedizioni che, una volta entrati, avevano minacciato il titolare 91enne e la figlia con una pistola. C'era anche stata una breve colluttazione quando l'anziano si era rifiutato di aprire la cassaforte costringendo poi i due a fuggire in tutta fretta abbandonando persino il borsone con la refurtiva prima di salire su un furgone bianco, parcheggiato nelle vicinanze.

Altre notizie
Polazzi, Pasini e Benzi
per il Consiglio Generale

Due nuovi consiglieri per la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini
di Redazione
scavi ultimati per il parcheggio di piazza Marvelli
I lavori proseguono

Parcheggio piazza Marvelli, scavi ultimati. Operativo dall'estate 2026
di Redazione
FOTO
L'analisi della Cisl

Cassa integrazione, Rimini in controtendenza: ore in calo nel 2025
di Redazione
repertorio
Polizia Valconca e Carabinieri

Lascia un messaggio preoccupante e sparisce. Ritrovato grazie alle videocamere
di Redazione
archivio
Contesto complicato

Semestre negativo per l'export riminese: male l'abbigliamento, bene le navi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO