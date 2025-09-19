  
per il Consiglio Generale

Due nuovi consiglieri per la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini

In foto: Polazzi, Pasini e Benzi
Polazzi, Pasini e Benzi
di Redazione   
Ven 19 Set 2025 13:11 ~ ultimo agg. 13:25
La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha nominato due nuovi consiglieri che entreranno a far parte del Consiglio Generale. Si tratta di Gianandrea Polazzi, Avvocato specializzato in consulenza in ambito civile, bancario, fallimentare, commerciale e societario, con diversi incarichi manageriali nel curriculum e attività didattica in ambito artistico culturale al Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” e al Teatro alla Scala di Milano.

Il secondo nuovo consigliere è Paola Benzi, architetto, Presidente della Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno ed infantile ONLUS, consigliere di amministrazione del consorzio Mosaico che raggruppa nove realtà del terzo settore.

I due consiglieri subentrano in Consiglio a Carlo Carli e Giuseppe Pecci, che nel giugno scorso erano stati eletti nel CdA per affiancare il Presidente Paolo Pasini.

“Auguro ad entrambi buon lavoro – il commento del presidente Paolo Pasini – e sono certo che l’Arch. Benzi e l’Avv Polazzi saranno preziose risorse per la Fondazione”.

 

 

