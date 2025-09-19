  
Indietro
menu
menu

Polizia Valconca e Carabinieri

Lascia un messaggio preoccupante e sparisce. Ritrovato grazie alle videocamere

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 19 Set 2025 12:00 ~ ultimo agg. 12:13
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle ore 14:30, la Polizia Locale dell’Unione della Valconca è intervenuta, su richiesta dei Carabinieri, per collaborare alle ricerche di un sessantenne residente a Morciano, allontanatosi da casa dopo aver lasciato un messaggio preoccupante ai propri familiari.

L’operazione, che ha visto impegnati quattro agenti della Polizia Locale in collaborazione con una pattuglia dei Carabinieri, ha avuto il contributo dei parenti della persona scomparsa, accorsi numerosi per fornire indicazioni utili.

Fondamentale si è rivelato il lavoro di analisi delle telecamere di videosorveglianza comunale, che ha permesso di individuare i movimenti dell’uomo e di restringere l’area delle ricerche. L’uomo è stato ritrovato nascosto in una zona di campagna, in stato confusionale ma ancora cosciente.

Gli agenti della Polizia Locale hanno interagito con lui, rassicurandolo e facendogli percepire la vicinanza della rete familiare e comunitaria, riuscendo così a dissuaderlo dal compiere gesti estremi. Successivamente è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure e lo ha accompagnato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti e un colloquio con il servizio psichiatrico.

 

Altre notizie
archivio
Contesto complicato

Semestre negativo per l'export riminese: male l'abbigliamento, bene le navi
di Redazione
viale D'Annunzio
transito non interrotto

Nuovo ponte sul Torrente Marano, intervento al via
di Redazione
la parrocchia di San Lorenzo in Correggiano
questa sera 'Voci di pace'

A San Lorenzo in Correggiano una serata sulla pace con la Messa e testimonianze
di Redazione
dal sito goisrael
sulla comunicazione da IEG

Ufficio Israeliano Turismo: 'esclusione da TTG decisione unilaterale e errata'
di Redazione
Andrea Gnassi
Occupata la Camera

Gnassi (Pd): su Gaza serve coraggio istituzionale, basta silenzi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO