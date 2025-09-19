Lascia un messaggio preoccupante e sparisce. Ritrovato grazie alle videocamere

Nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle ore 14:30, la Polizia Locale dell’Unione della Valconca è intervenuta, su richiesta dei Carabinieri, per collaborare alle ricerche di un sessantenne residente a Morciano, allontanatosi da casa dopo aver lasciato un messaggio preoccupante ai propri familiari.

L’operazione, che ha visto impegnati quattro agenti della Polizia Locale in collaborazione con una pattuglia dei Carabinieri, ha avuto il contributo dei parenti della persona scomparsa, accorsi numerosi per fornire indicazioni utili.

Fondamentale si è rivelato il lavoro di analisi delle telecamere di videosorveglianza comunale, che ha permesso di individuare i movimenti dell’uomo e di restringere l’area delle ricerche. L’uomo è stato ritrovato nascosto in una zona di campagna, in stato confusionale ma ancora cosciente.

Gli agenti della Polizia Locale hanno interagito con lui, rassicurandolo e facendogli percepire la vicinanza della rete familiare e comunitaria, riuscendo così a dissuaderlo dal compiere gesti estremi. Successivamente è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure e lo ha accompagnato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti e un colloquio con il servizio psichiatrico.