Parcheggio piazza Marvelli, scavi ultimati. Operativo dall'estate 2026

Proseguono i lavori per il parcheggio interrato in Piazza Marvelli a Rimini. Completato lo scavo dell’area, sta per concludersi la terza fase dell'intervento che porterà 300 posti auto su due livelli e 200 posti per motori in superficie a servizio del Parco del Mare. Per l’opera, del valore complessivo di circa 12,6 milioni di euro, il Comune ha ottenuto un contributo statale tramite il Fondo Sviluppo e Coesione che impone il completamento dell’80% dei lavori entro il 31 dicembre 2025.

I lavori sono iniziati il 6 maggio 2024 con le attività preliminari poi la seconda fase, della durata di circa 18 mesi, ha visto il completamento delle strutture verticali (pali di fondazione e pilastri) e lo scavo del 40% dell’area destinata al parcheggio, dove sono in corso le opere di impermeabilizzazione e la realizzazione delle solette ai piani -2 e -1. Da settembre 2025 si è entrati nella terza fase col completamento dello scavo e delle strutture orizzontali e, a seguire, la costruzione dei vani scala e ascensore, e le predisposizioni impiantistiche.

Da gennaio a giugno 2026 si entrerà nella quarta e ultima fase: verranno ultimati gli impianti (antincendio, ventilazione, automazione, videosorveglianza, ecc.) e sistemata l’area sovrastante, destinata alla sosta di circa 200 motocicli. La struttura dovrebbe quindi entrare in servizio per l'estate 2026. Poi, in un secondo momento, partirà l'intervento per la realizzazione della piazza sovrastante.