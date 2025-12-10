  
Indietro
menu
menu

Rimini e Riccione

Smog previsto in aumento. Scattano le misure emergenziali previste dalla Regione

In foto: @newsrimini
@newsrimini
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 10 Dic 2025 12:21 ~ ultimo agg. 15:43
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nel mese di dicembre Rimini ha superato solo in una occasione i limiti del Pm10, il primo dicembre, e nonostante i valori degli ultimi otto giorni siano nella norma, a seguito del bollettino ARPAE di oggi, mercoledì 10 dicembre che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10, entrano in vigore da domani giovedì 11 dicembre fino al successivo giorno di controllo, previsto per venerdì 12, le misure emergenziali, così come previsto dal Piano Aria Integrato Regionale. (i bollettini escono ogni lunedì, mercoledì e venerdì),

A Rimini e Riccione:

-Ampliamento delle limitazioni alla circolazione: nella fascia oraria 8:30-18:30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana del Comune di Rimini, è esteso anche ai veicoli diesel Euro 5;

-In tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, e le deroghe previste per tecniche specifiche come dai relativi paragrafi della relazione generale PAIR 2030;

-divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, fuochi d'artificio, ecc.).

 

Altre notizie
la sede Aeffe (Google Maps)
Su Icaro Tv

Gruppo Aeffe e non solo. A Fuori dall'Aula si parla di industria in difficoltà
di Redazione
il danno
con relativa richiesta danni

Camion danneggia la base del rinoceronte felliniano. Individuato il conducente
di Redazione
Da sinistra Sergio Barducci, Paolo De Chiesa, Biancamaria Toccagni, Gianluca Riguzzi e Federica Bianchi
Serata Panathlon e Lions

Paolo De Chiesa e Sergio Barducci raccontano "Ho sfiorato il cielo"
di Icaro Sport
VIDEO
Bianchi, Corbucci e Aulizio
brand Riviera di Rimini

L'intrattenimento notturno per la promozione all'estero. Incontro AiRiminum-SILB
di Redazione
Un momento delle premiazioni
Scuderia HF con 8 equipaggi

Morciano di Romagna chiude la stagione 2025 della regolarità automobilistica
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO