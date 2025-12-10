Smog previsto in aumento. Scattano le misure emergenziali previste dalla Regione

Nel mese di dicembre Rimini ha superato solo in una occasione i limiti del Pm10, il primo dicembre, e nonostante i valori degli ultimi otto giorni siano nella norma, a seguito del bollettino ARPAE di oggi, mercoledì 10 dicembre che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10, entrano in vigore da domani giovedì 11 dicembre fino al successivo giorno di controllo, previsto per venerdì 12, le misure emergenziali, così come previsto dal Piano Aria Integrato Regionale. (i bollettini escono ogni lunedì, mercoledì e venerdì),

A Rimini e Riccione:

-Ampliamento delle limitazioni alla circolazione: nella fascia oraria 8:30-18:30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana del Comune di Rimini, è esteso anche ai veicoli diesel Euro 5;

-In tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, e le deroghe previste per tecniche specifiche come dai relativi paragrafi della relazione generale PAIR 2030;

-divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, fuochi d'artificio, ecc.).