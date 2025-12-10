  
con relativa richiesta danni

Camion danneggia la base del rinoceronte felliniano. Individuato il conducente

In foto: il danno
il danno
di Redazione   
Mer 10 Dic 2025 15:28 ~ ultimo agg. 15:42
Lunedì un camion di trasporti impegnato in una consegna in un locale della piazzetta San Martino in centro storico a Rimini, dietro il palazzo comunale, ha intrapreso una manovra azzardata e ha danneggiato la punta della barchetta in vetroresina che contiene il rinoceronte, simbolo del Fellini Museum. Il responsabile, che risiede in un Comune nella zona sud della provincia di Rimini, è stato individuato grazie alla telecamera remotizzata nella sala operativa della Polizia locale. Col supporto delle immagini la Polizia locale ha aperto un fascicolo per incidente stradale con soli danni: il procedimento porterà alla richiesta di danni, quantificabile in qualche migliaio di euro, alla compagnia assicurativa del guidatore del conducente.

il rinoceronte

