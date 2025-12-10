L'intrattenimento notturno per la promozione all'estero. Incontro AiRiminum-SILB

Si è svolto all’aeroporto internazionale Federico Fellini di Rimini un incontro conoscitivo tra una delegazione del SILB-Fipe Confcommercio Rimini, composta dal nuovo presidente Claudio Aulizio e dal consigliere Mauro Bianchi, e l’amministratore delegato di AiRiminum, Leonardo Corbucci.

L’appuntamento - spiega il SILB riminese - ha rappresentato un primo passo per avviare un confronto strutturato sulle possibili sinergie tra il sistema aeroportuale riminese e il settore dell’intrattenimento, con l’obiettivo di potenziare la promozione dell’intrattenimento notturno seguendo le rotte estere tracciate dallo scalo riminese e contribuire al riposizionamento del brand Riviera di Rimini come destinazione d’eccellenza per la nightlife e il divertimento. Nella riunione sono state valutate diverse strategie utili a rafforzare la presenza del comparto dell’intrattenimento all’interno delle attività promozionali rivolte ai mercati internazionali, favorendo così un incremento dei flussi turistici verso Rimini e la Romagna.



A conclusione dell’incontro, il presidente provinciale del SILB, Claudio Aulizio ha espresso soddisfazione: “Siamo molto contenti di questo primo confronto, che apre la strada a una collaborazione costruttiva. Il nostro settore può e deve contribuire in modo significativo ad attrarre nuovi flussi verso la Riviera, in particolare verso Rimini, puntando sulla qualità, sull’innovazione delle nostre storiche discoteche e dei locali d’intrattenimento e su una proposta attuale che nulla ha da invidiare agli altri competitor. Ringrazio il dottor Corbucci per gli utili suggerimenti e per la disponibilità a lavorare insieme allo sviluppo: è fondamentale unire le forze per proporre un’offerta integrata capace di valorizzare l’intero territorio.

L’aeroporto di Rimini nel 2025 ha fatto segnare una crescita del 32% rispetto al 2024: numeri che confermano l’ottimo lavoro fatto dalla società di gestione e che Rimini è di nuovo attrattiva a livello internazionale. Ora dobbiamo incrociare questo trend con le potenzialità del nostro comparto dell’intrattenimento, per offrire ai turisti non solo spiagge, fiere, congressi, gastronomia e cultura, ma anche esperienze uniche di divertimento, nightlife e cultura della movida. Sono convinto che possiamo ampliare ulteriormente i flussi in arrivo e far crescere l’intera Riviera. Sicuramente ci sarà occasione per proseguire il dialogo e definire le possibilità da cogliere”.