Morciano di Romagna chiude la stagione 2025 della regolarità automobilistica

Si è conclusa domenica 7 dicembre a Morciano di Romagna l’ultima gara di regolarità automobilistica del 2025, una manifestazione coinvolgente e ben organizzata dal dinamico Roberto Tordi, che ha saputo richiamare appassionati e atleti da tutta la regione.

Ben 54 equipaggi si sono presentati al via, affrontando un percorso tecnico e impegnativo che ha attraversato i caratteristici borghi delle colline limitrofe, per poi scendere fino al circuito di Misano Adriatico, sede di una delle quattro prove cronometrate.

Prestazione di rilievo per la Scuderia HF, che ha schierato otto equipaggi: nonostante il primo anno di attività agonistica, il team ha conquistato quattro podi nelle diverse categorie, confermando un’eccellente crescita sportiva. Anche gli equipaggi che non sono saliti sul podio hanno ottenuto risultati di valore, classificandosi stabilmente entro le prime dieci posizioni.

Le prove di precisione si sono rivelate spettacolari e tecniche, caratterizzate da pressostati spesso visibili solo all’ultimo istante, posti subito dopo curve o parzialmente nascosti dalle balle di paglia, rendendo la competizione ancora più avvincente.

Al termine della manifestazione, grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti e della stessa Scuderia HF, che chiude così una stagione positiva. La direzione della Scuderia HF ha espresso particolare orgoglio per l’impegno profuso a favore dei giovani, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura del motorsport e della regolarità automobilistica.

Classifiche

Gruppo A:

Parma – Pasini 2°

Gruppo B:

Liporesi – Liporesi 2°

Gruppo C:

Bellucci – Petrolli 9°

Gruppo D:

Maestri – Maestri 2°

Gruppo E

Gatti – Graziani 2°

Cupioli – 3°

Lorusso – Maestri 4 °

Verri – Pisaneschi 6°