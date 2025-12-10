  
Indietro
menu
menu

Scuderia HF con 8 equipaggi

Morciano di Romagna chiude la stagione 2025 della regolarità automobilistica

In foto: Un momento delle premiazioni
Un momento delle premiazioni
di Icaro Sport   
Tempo di lettura 2 min
Mer 10 Dic 2025 14:45 ~ ultimo agg. 14:49
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si è conclusa domenica 7 dicembre a Morciano di Romagna l’ultima gara di regolarità automobilistica del 2025, una manifestazione coinvolgente e ben organizzata dal dinamico Roberto Tordi, che ha saputo richiamare appassionati e atleti da tutta la regione.

Ben 54 equipaggi si sono presentati al via, affrontando un percorso tecnico e impegnativo che ha attraversato i caratteristici borghi delle colline limitrofe, per poi scendere fino al circuito di Misano Adriatico, sede di una delle quattro prove cronometrate.

Prestazione di rilievo per la Scuderia HF, che ha schierato otto equipaggi: nonostante il primo anno di attività agonistica, il team ha conquistato quattro podi nelle diverse categorie, confermando un’eccellente crescita sportiva. Anche gli equipaggi che non sono saliti sul podio hanno ottenuto risultati di valore, classificandosi stabilmente entro le prime dieci posizioni.

Le prove di precisione si sono rivelate spettacolari e tecniche, caratterizzate da pressostati spesso visibili solo all’ultimo istante, posti subito dopo curve o parzialmente nascosti dalle balle di paglia, rendendo la competizione ancora più avvincente.

Al termine della manifestazione, grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti e della stessa Scuderia HF, che chiude così una stagione positiva. La direzione della Scuderia HF ha espresso particolare orgoglio per l’impegno profuso a favore dei giovani, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura del motorsport e della regolarità automobilistica.

Classifiche

Gruppo A:
Parma – Pasini 2°

Gruppo B:
Liporesi – Liporesi 2°

Gruppo C:
Bellucci – Petrolli 9°

Gruppo D:
Maestri – Maestri 2°

Gruppo E
Gatti – Graziani 2°
Cupioli – 3°
Lorusso – Maestri 4 °
Verri – Pisaneschi 6°

Altre notizie
le auto coinvolte nell'inseguimento
Arrestato 47enne

Fugge al controllo e sperona l'auto della polizia locale ferendo 3 agenti
di Redazione
forte "fidelizzazione"

Report Agenas: il 91% dei riminesi si cura negli ospedali locali
di Redazione
orologi militari
Materiali che non fingono

Resistenza, leggibilità, carattere: il fascino degli orologi militari
Contenuto Sponsorizzato
la stazione di Viserba
incontro con i cittadini

Piazza stazione di Viserba. Lavori al via in primavera
di Redazione
@newsrimini
Rimini e Riccione

Smog previsto in aumento. Scattano le misure emergenziali previste dalla Regione
di Redazione
Calcio: risultati e classifica
Serie A
Serie B
Serie C girone B
Serie D girone D
Serie D girone F
Eccellenza girone B
Promozione girone D
Prima categoria girone G
Prima categoria girone H
Seconda categoria girone O
Seconda categoria girone P
Terza categoria Rimini girone A
Terza categoria Rimini girone B
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO