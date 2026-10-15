Sistema di gestione con standard internazionali. Fom ottiene certificazione

Certificazione di grande rilievo per una rinomata azienda della provincia di Rimini. Fom Industrie di Cattolica annuncia il conseguimento della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da SGS, ente di certificazione tra i più riconosciuti e autorevoli a livello internazionale. Il riconoscimento attesta l'adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme agli standard internazionali più rigorosi in materia di processi, controllo qualità e miglioramento continuo, e rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita dell'azienda. Si tratta di un percorso che ha coinvolto trasversalmente tutte le funzioni aziendali impegnate nella revisione e formalizzazione dei processi operativi secondo gli standard richiesti per l'ottenimento della certificazione.

"Questo traguardo conferma l'impegno dell'azienda verso l'eccellenza operativa e la soddisfazione del cliente, ed è il frutto del lavoro di tutte le persone coinvolte, è stato certificato quanto di buono da anni stiamo facendo" spiega Alessandro Pettinari, CEO di Fom.

Ottenere la certificazione significa garantire processi strutturati e tracciabili, con standard costanti nel tempo, maggiore affidabilità nella relazione con clienti e fornitori, un approccio orientato al miglioramento continuo, basato su monitoraggio e revisione periodica, requisiti di conformità utili per partecipare a gare, bandi e collaborazioni con partner internazionali

"La certificazione, rilasciata da SGS a seguito di un audit approfondito sui processi aziendali, sarà soggetta - spiega l'azienda a verifiche periodiche di sorveglianza per garantirne il mantenimento nel tempo — a conferma di un impegno che l'azienda intende portare avanti in modo strutturale e non episodico".