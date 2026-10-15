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in arrivo terzo cassonetto

In corso F.lli Cervi il cantiere lascia spazio ai pedoni. Da lunedì nuovo tratto

In foto: il cantiere si è ristretto
il cantiere si è ristretto
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Redazione
   
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In corso Fratelli Cervi a Riccione il cantiere si restringe per fare spazio ai pedoni. In corrispondenza del primo tratto interessato dall’intervento, compreso tra viale Sciesa e viale Diaz, è stata riaperta una passeggiata lungo il lato destro della carreggiata. Nei giorni scorsi era stato sollevato anche il dubbio di una possibile interferenza ai lavori causata da una impalcatura di un edificio privato. L'amministrazione spiega che non interferisce con il cantiere. Da lunedì, dopo la fine di CiocoPaese, prenderà avvio la seconda tranche di cantiere nel tratto compreso tra viale Diaz e viale Ruffini.

Durante l’esecuzione dei lavori nel primo tratto, a seguito della temporanea sospensione del servizio porta a porta, Hera ha provveduto a collocare due postazioni di cassonetti per la raccolta differenziata in viale Tommaseo a ridosso di piazzetta Parri e nel vicolo tra viale Lazio e corso Fratelli Cervi, adiacente alla Pizzeria Flash. A partire da lunedì 19 ottobre  in concomitanza con l’avvio delle lavorazioni sul secondo tratto, si procederà all’allestimento della terza postazione straordinaria in piazza Matteotti.

"Si raccomanda ai residenti il corretto conferimento dei materiali nel rispetto delle modalità della differenziata, ricordando che è vietato abbandonare all’esterno dei contenitori sacchi, rifiuti ingombranti o materiale non conforme. Inoltre, i bidoni personali attualmente in possesso delle famiglie non dovranno essere esposti né utilizzati per tutta la durata di questa fase".

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