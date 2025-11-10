Sinistra Italiana Rimini conferma Paolo Rossi come segretario provinciale

Sabato 8 novembre si è tenuto il Congresso provinciale di Sinistra Italiana Rimini che ha confermato come Segretario Provinciale Paolo Rossi, 32 anni.

“Non si cambiano le nostre città - commenta Rossi - senza una comunità organizzata di persone, che condivida una visione della realtà e si batta per realizzarla con lo studio, le parole, l'ascolto e le azioni. La pace, come la giustizia sociale e ambientale, sono gli assi fondamentali su cui è impostata la nostra iniziativa politica. C’è alternativa alla guerra, alla società ingiusta, allo sfruttamento del lavoro, alle crescenti diseguaglianze, al degrado della biosfera, all’oppressione di genere, al decadimento della democrazia e della libertà. C’è alternativa al neoliberismo e alle istituzioni, sovranazionali e nazionali, che ne condividono o ne subiscono passivamente la logica.

Quello che emerge è un anno di lavoro vero, fatto di iniziative, relazioni e crescita degli iscritti e iscritte e di coloro che si sono avvicinati al nostro progetto politico. Il nostro Partito nell'ultimo anno è cresciuto molto, soprattutto con tante e tanti under 30, e questo significa che le nostre proposte politiche, il modo di lavorare e di aggregare su temi culturali, sul lavoro degno, il diritto alla casa, il diritto allo studio, il salario minimo stanno dando i suoi frutti. Il nostro lavoro sul territorio è incentrato nell'aumentare la forza della nostra comunità politica e quindi, di conseguenza, rafforzare il progetto di Alleanza Verdi e Sinistra.”