Un club musicale a bordo del Metromare per inaugurare la nuova scuola di DJ

Il Metromare per una domenica è diventato un club musicale itinerante. Sono stati 80 gli ospiti a bordo di una corsa speciale che ha inaugurato la nascita di Moliendo Academy, la nuova scuola di DJ e produzione musicale di Riccione. Ospite d’onore Alex Neri, artista che incarna i valori della nuova scola. La sua presenza ha dato forza e identità a un progetto che vuole restituire alla musica la sua dimensione più vera: quella che unisce, ispira e lascia un segno.

“Partecipare a questa iniziativa - dice Simone Imola, Assessore alla Mobilità del Comune di Riccione, che patrocina l’evento - è stata una bella esperienza capace di coniugare in modo originale innovazione, creatività e mobilità sostenibile. Vedere il Metromare trasformarsi in un vero e proprio club itinerante, con musica, luci e giovani talenti protagonisti, è il segno concreto di come le nostre infrastrutture possano diventare anche spazi di incontro. Questa iniziativa, nata dall’energia e dalla visione di un giovane riccionese, rappresenta lo spirito di una Riviera che sa investire nelle nuove generazioni e nei loro talenti. Il viaggio tra Rimini e Riccione non è stato solo un percorso fisico, ma anche simbolico: un ponte tra due città iconiche, accomunate dal divertimento, dall’innovazione e dalla voglia di sperimentare nuove forme di socialità, unite nel Metromare come simbolo di connessione e futuro condiviso. Ringrazio gli organizzatori e Start Romagna per aver ospitato un evento che sarà peraltro raccontato e condiviso attraverso i canali digitali e social, grazie a una narrazione capace di valorizzare il nostro territorio, e la creatività dei giovani”.

“Il bus è come una navicella che attraversa e incontra il territorio – commenta Andrea Corsini, Presidente di Start Romagna – e in questo caso s’aggiungono la musica, la gioventù e l’intrapresa imprenditoriale quali ulteriori e significativi ingredienti. Quindi abbiamo accolto la proposta con favore e curiosità. I nostri dati fotografano l’incremento di familiarità delle nuove generazioni col mezzo pubblico e anche utilizzi originali come quello proposto da Moliendo sono un segnale da cogliere. La scelta del Metromare per un evento del genere conferma l’identità riconosciuta, associata all’innovazione e alla valorizzazione del territorio collegato”.