Matilde Spadarella finalista del Tour Music Fest 2025

La riccionese Matilde Spadarella è tra i finalisti del Tour Music Fest – The European Music Contest 2025, il festival dedicato ai nuovi talenti emergenti, che si terrà il 30 novembre a San Marino all'Auditorium Little Tony di San Marino. Tra i giurati era prevista anche la presenza di Beppe Vessicchio, scomparso solo pochi giorni fa. I finalisti saranno valutati da Francesco Rapaccioli, Paola Folli e Kara DioGuardi, giurata di American Idol.

Su oltre 28000 artisti provenienti da tutta Europa e selezionati durante il tour delle Live Audition che ha toccato ben 13 paesi europei, Matilde, 25 anni della provincia di Rimini, ha già raggiunto una qualificazione importante che darà la possibilità di esibirsi su un palco ambitissimo e di sperare in un posto in finale europea. Tra i premi in palio anche una borsa di studio presso Berklee - College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite



Matilde ha convinto la commissione artistica del Tour Music Fest, formata da decine di esperti di musica e professionisti del settore, con il suo talento e la sua determinazione dimostrando una grande capacità artistica e comunicativa unita ad una grande voce, qualità sicuramente utili per rincorrere il sogno di arrivare alla finalissima, palco che negli ultimi 17 anni ha visto sfilare decine di artisti come Mahmood, Ermal Meta, Ariete e Federica Carta.

Le Finali del Tour Music Fest si terranno dal 22 al 30 Novembre