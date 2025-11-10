  
Corsini: inaccettabile

Autista di Start aggredito sulla Linea 4 a Rimini: curato in Pronto Soccorso

In foto: un autobus Start Romagna
un autobus Start Romagna
di Redazione   
Lun 10 Nov 2025 14:43 ~ ultimo agg. 15:22
Un'autista di Start Romagna è stato aggredito nella mattinata di lunedì nel riminese mentre era in servizio sulla Linea 4. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al volto che lo ha costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'azienda ha già isolato le immagini del circuito interno in attesa di fornirle alle forze dell’ordine per risalire all'autore. Il brutto episodio è avvenuto alle 12.00 ad inizio corsa fra San Mauro e Bellaria-Igea Marina in direzione Rimini. Un uomo italiano è salito a bordo già in forte stato di agitazione, inveendo e senza alcuna motivazione ha raggiunto l'autista, assestandogli un colpo in faccia. L'operatore si Start è stato medicato al pronto soccorso e ha sporto denuncia ai Carabinieri.

Sono situazioni inaccettabili – il commento del Presidente Andrea Corsinie la gravità non è alleggerita dalla certezza che i responsabili sono regolarmente individuati grazie alle telecamere interne presenti su tutti i bus. Lavoriamo per portare a compimento anche i protocolli di sicurezza con le questure dei vari bacini romagnoli perché abbiamo il dovere di tutelare passeggeri e personale. All’autista esprimiamo tutta la nostra solidarietà, in giornata lo contatterò per manifestargliela direttamente, con la speranza che certi fatti trovino adeguato contrasto”.

