Simil Viagra venduto senza autorizzazione. Commerciante denunciato, di nuovo

Stessa attività, stesso reato, cinque anni dopo. Un commerciante è stato nuovamente denunciato dalla Polizia locale di Rimini per esercizio abusivo della professione medica e importazione e somministrazione di farmaci senza titolo. Il farmaco in questione era un simil Viagra. Proprio lo scorso febbraio il Tribunale riminese lo aveva condannato a quattro mesi di reclusione e 8mila euro di multa. Il nuovo controllo è scattato lo scorso 28 agosto a seguito di alcune segnalazioni di residenti. Alla vista degli agenti, l'uomo ha consegnato spontaneamente il materiale esposto sugli scaffali. Si trattava di circa 150 confezioni tra pillole e bustine, di marche diverse ma riconducibili tutte alla stessa tipologia di farmaci simili al Viagra. Parte della merce era in vista sul bancone, mentre nel retrobottega gli agenti hanno trovato un frigorifero utilizzato per conservare altre confezioni che richiedevano refrigerazione. L’uomo è stato denunciato a piede libero, come era accaduto già nel 2021. Anche in quella occasione (era il mese di gennaio) il negozio era finito nel mirino della squadra giudiziaria della Polizia locale per un insolito viavai di clienti che si trattenevano pochi minuti. Il blitz aveva portato al sequestro di oltre 180 pillole e di un vero e proprio laboratorio artigianale nel retrobottega, con siringhe e fiale destinate alla somministrazione del farmaco. Dopo la condanna dello scorso febbraio, per l’uomo è scattata ora una nuova denuncia per lo stesso reato di “vendita di medicinali privi di autorizzazione”. Restano agli atti gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria, cui spetterà valutare la posizione dell'uomo.