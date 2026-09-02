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Fondi regionali per riqualificare a rendere più sicuri i Giardini dell'Alba

In foto: i giardini dell'alba
i giardini dell'alba
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Redazione
   
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Street tutor, videosorveglianza, riqualificazione dei Giardini dell'Alba e nuova illuminazione pubblica. Sono le novità che riguardano la zona Alba e Ceccarini a Riccione e che si svilupperanno grazie al contributo di fondi regionali destinati alla sicurezza delle città.

Dopo i 20 accordi di programma stipulati nel corso del 2025, che hanno coinvolto 18 Comuni, tra cui tutti i capoluoghi, la Regione rinnova il proprio impegno e il primo accordo del 2026 è stato siglato con Riccione, per un investimento totale di circa 127mila euro (101mila euro fondi regionali). Nel dettaglio è previsto il potenziamento dell’illuminazione pubblica e del sistema di videosorveglianza, con nuove telecamere nei punti più sensibili del quartiere Alba. Saranno riqualificati i degradati Giardini dell'Alba attraverso la cura del verde e la previsione di interventi di rifacimento delle facciate e l'installazione di nuovi arredi urbani. A queste opere si affianca il servizio degli street tutor, che già durante l'estate hanno operato nelle ore serali nelle aree della movida.

Anche questa nuova programmazione - spiega il presidente della Regione, Michele de Pascale - metterà al centro l’integrazione tra la rigenerazione degli spazi pubblici e la coesione sociale e punterà ad ampliare l’impatto dei progetti in programma, affiancando al controllo del territorio, in capo alle forze dell’ordine e sotto il coordinamento di questure e prefetture e con la collaborazione e il supporto degli enti locali, azioni di prevenzione della criminalità e del disordine urbano, qualificazione degli spazi pubblici e mediazione sociale. È fondamentale costruire queste azioni insieme alle amministrazioni locali, come abbiamo fatto lo scorso anno e continueremo a fare, portando avanti una strategia di stretta collaborazione per dare supporto a progetti e interventi mirati, capaci di incidere concretamente sulla sicurezza delle nostre città e dei cittadini”.

L’esperienza degli street tutor, che hanno operato dal 31 luglio alla fine di agosto - sottolinea la sindaca di Riccione, Daniela Angelini -, si è dimostrata un servizio di prevenzione davvero prezioso. Ora, grazie alla Regione Emilia-Romagna, la strategia prosegue: con questo accordo realizzeremo un potenziamento del sistema di videosorveglianza, attraverso l'installazione di nuove telecamere ad alta risoluzione nei punti più sensibili, e avvieremo gli interventi di riqualificazione e cura degli spazi urbani tra la zona Alba e il centro”.

 

 

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