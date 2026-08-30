Sicurezza in Riviera. Il sottosegretario Prisco: dal Governo risposta concreta

“La presenza del Ministero dell'Interno e la risposta del Governo Meloni sulle esigenze di sicurezza della Riviera riminese sono costanti, concrete e adeguate all'imponente afflusso turistico del periodo estivo”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato all'Interno, Emanuele Prisco, in occasione della sua visita istituzionale al Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Bellaria-Igea Marina, insieme al Sindaco Federico Giorgetti e all'On. Beatriz Colombo per ringraziare tutto il personale che concluderà oggi, domenica, la propria attività sulla Riviera.

“Per garantire il controllo capillare del territorio e la prevenzione dei reati in questa stagione — sottolinea Prisco — sono state impiegate complessivamente oltre 300 unità nei diversi dispositivi di rinforzo, tra Polizia di Stato (con 128 aggregati e 18 specialisti), Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, comprese le specialità e il dispositivo navale. A questo presidio temporaneo si affianca un segnale fondamentale sul piano strutturale: l'imminente assegnazione di 26 nuove unità della Polizia di Stato destinate a potenziare in via permanente la Questura di Rimini e le varie specialità. Un impegno a 360 gradi che trova conferma anche nell'attenzione riservata ai Vigili del Fuoco su tutto il territorio provinciale e al presidio estivo attivo da giugno a Bellaria”.

Prisco cita i risultati conseguiti in provincia di Rimini: "nel 2025 i delitti commessi nella provincia di Rimini sono diminuiti del 10,7% rispetto all’anno precedente e nel solo Comune di Rimini la riduzione è stata ancora più marcata, pari al 14,1%. Risultati importanti che, tuttavia, non devono farci abbassare la guardia: sappiamo che occorre continuare a lavorare ancora di più, ogni giorno, per garantire maggiore sicurezza e risposte sempre più efficaci ai cittadini. Un ringraziamento va alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco che, con professionalità e dedizione, assicurano quotidianamente il loro servizio alla comunità e, in questi mesi estivi, alle tantissime persone che scelgono la Riviera” conclude il Sottosegretario.