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Oltre al porta a porta

Raccolta differenziata: arrivano nuove casette Ecoself a Riccione

In foto: gli eco self per i rifiuti
gli eco self per i rifiuti
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Redazione
   
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La Giunta di Riccione ha approvato il posizionamento di due nuove casette ecologiche, note come Ecoself o Eco Smarty, e la riorganizzazione di una già presente sul territorio. Le nuove saranno collocate nel parcheggio di viale Carpi, a servizio della zona sportiva vicino a Play Hall, piscina comunale e stadio Nicoletti, e nel parcheggio di viale San Martino, nei pressi del cavalcavia sopra viale G. da Verrazzano. Si tratta di un potenziamento dei quattro Ecoself già attivi da anni  in viale XIX Ottobre, viale Empoli, viale Sicilia e viale D'Annunzio. 
Le attrezzature Ecoself garantiscono un servizio in affiancamento alla raccolta porta a porta, consentendo ai cittadini di conferire i rifiuti anche nei giorni in cui non è previsto il ritiro da calendario. I nuovi contenitori, installati da Hera, sono alimentati da pannelli fotovoltaici e dotati di sistemi di sanificazione e deodorizzazione. 
Oltre ai nuovi punti di raccolta, sarà anche migliorato il decoro urbano, in viale Sicilia dove l’Ecoself verrà spostato dall’area vicina al sagrato della parrocchia Stella Maris a una posizione speculare ma più defilata all’interno dello stesso parcheggio, riducendo l’impatto visivo. 

“L’obiettivo principale di questo sistema è offrire la massima autonomia e flessibilità a cittadini e turisti – dichiara l’assessore all’Ambiente, Christian Andruccioli –. Con gli Ecoself, ognuno può conferire i propri rifiuti nei giorni e negli orari più congeniali alle proprie esigenze, senza vincolarsi esclusivamente ai passaggi del ritiro domiciliare. Si tratta di una soluzione ideale anche per gli ospiti delle seconde case, che possono così conferire i materiali prima di ripartire dalla città. Al contempo – prosegue l'assessore – serve senso civico di tutti per prevenire degrado e abbandoni attorno ai cestelli stradale evitando comportamenti scorretti che danneggiano l'intera collettività. In quest'ottica, è utile che anche i proprietari degli immobili sfitti o concessi in locazione si facciano parte attiva, comunicando con chiarezza le regole di conferimento ai propri inquilini”.

 

 

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