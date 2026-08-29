  
Indietro
menu
menu

farmacie nel mirino

Rapina con il figlio minorenne in auto. Padre fermato prima di un nuovo colpo

In foto: Un fotogramma del padre con il figlio in auto dopo la rapina
Un fotogramma del padre con il figlio in auto dopo la rapina
di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Ha agito spinto da pesanti difficoltà economiche e debiti di droga, seminando il panico nelle farmacie lungo la Marecchiese, a Rimini. Un foggiano di 48 anni, residente nel Cesenate, è stato arrestato dalla Squadra Mobile mentre si preparava a mettere a segno il terzo colpo in pochissimi giorni. Il primo è datato 24 agosto e si consuma alla farmacia Margherita a Vergiano, dove l'uomo si impossessa di una somma tra i 300 e i 400 euro. Ma il dettaglio più inquietante emerge dalle indagini: ad attendere il rapinatore in macchina c'era il figlio minorenne, un bambino di dieci anni seduto sul sedile anteriore.

Due giorni dopo, il secondo assalto alla farmacia di Corpolò con modalità identiche: volto travisato e pistola giocattolo, priva di tappo rosso, puntata ad altezza d'uomo contro i dipendenti. Il suo piano si è interrotto bruscamente ieri, davanti alla farmacia San Gaudenzio. I poliziotti della Mobile, che già lo stavano pedinando, lo hanno bloccato prima che potesse entrare in azione. Ne è nato un tentativo di fuga in auto e una violenta colluttazione, costata lividi ed escoriazioni ad un vice ispettore. Una volta fermato, l'indagato ha ammesso le proprie responsabilità, confermate anche dall'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dai riscontri ottenuti dal Targa System.

Il sostituto procuratore di Rimini, Davide Ercolani, che ha coordinato un'indagine lampo, ha chiesto per pugliese, difeso dall'avvocata d'ufficio Stefania Lisi, la convalida del fermo e l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

Altre notizie
La squadra e gli ultras della Curva Est
Domenica 13 settembre

Curva Est: biglietti troppo cari per Young Santarcangelo-Rimini
di Icaro Sport
Deshawn Stephens
Basket Serie A2

Dole Rimini: si chiude 89-89 lo scrimmage con CMT Orange Tools Pesaro
di Icaro Sport
VIDEO
Elza Tomase
Al Tennis Club Viserba

Concluso il 1° turno nella “Rimini Cup”: avanzano Shapatava e Voracek
di Icaro Sport
FOTO
Il generale Roberto Vannacci (foto dal suo profilo Fb)
commento ingiurioso

Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
il liceo Einstein
dopo la deadline di agosto

Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO