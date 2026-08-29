Di corsa e anche in volo. Tutto pronto per l'Emilia Street Parade

Inizia a prendere forma la seconda edizione dell’Emilia Street Parade in programma sabato 19 settembre a Santarcangelo. Prima che i quattro palchi si accendano, la via Emilia sarà attraversata da una Run Parade con circa 400 partecipanti divisi in tre percorsi da 5 km, 6,5 km e 9 km. Alla regia e all’organizzazione ci sono il Cactus Cafe di Poggio Torriana, il Chiosco Botanico di Savignano e Personal Project. Il ritrovo è fissato alle 18. Ogni iscritto riceve il pacco gara con la maglietta ufficiale dell'Emilia Street Run Parade e una consumazione da spendere all'interno dell'evento. Alla partenza ci saranno anche gli atleti di AG23, che porta in strada il proprio lavoro sullo sport come strumento di inclusione per atleti con disabilità.

Dalle strade, passando per la musica, si arriva poi al cielo. Grazie alla collaborazione con “Dream Balloons” ci sarà la possibilità di ammirare Santarcangelo e la festa in mongolfiera. Dal tramonto a tarda sera, sarà disponibile per voli vincolati di 6 minuti dal Parco Francolini, così da poter ammirare il centro storico da un’altezza di circa 20 metri.

“Il claim con cui è nata è ‘Balliamo la strada, fermiamo il tempo, riprendiamoci lo spazio!’, l’idea cioè di riappropriarci per un giorno all’anno di una strada su cui quotidianamente transitano migliaia di auto e mezzi pesanti, la più trafficata dell’Emilia-Romagna, per trasformarla in una grande piazza, uno spazio di comunità. Un luogo in cui i bambini possano andare tranquillamente in bicicletta e le famiglie possano cenare all’aria aperta nei tanti truck food o nelle attività che si affacciano sulla via Emilia, prima di lasciar spazio alla musica dei dj set e dei live nei quattro stage che si accenderanno a pieno ritmo dopo le 21” commenta il sindaco Filippo Sacchetti, che evidenzia: “Nata lo scorso anno per celebrare la lunga opera di rigenerazione e messa in sicurezza dell’intero asse con una serie di interventi ultradecennali e per inaugurare la nuova ciclabile con una biciclettata, l’Emilia Street Parade vuole coniugare le diverse anime di Santarcangelo: quella che sposa la mobilità lenta, caposaldo della Città dei 15 minuti, con una Bicipolitana che ha appena inaugurato la linea dell’ex Ferrovia Santarcangelo-Urbino e a breve terrà a battesimo la nuova di Sant’Ermete, e quella che sa dar vita a eventi collettivi originali e innovativi”.